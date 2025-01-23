Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 166 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện các quy trình điều dưỡng trong các hoạt động hàng ngày như lấy máu, tiêm hay truyền theo chỉ định, các sơ cấp cứu, trợ giúp tiểu phẫu, theo chỉ
Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên;
Thời gian làm việc: 8h-18h
Địa chỉ làm việc: CN Đà Nẵng: 166 - 168 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
166 - 168 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu có bằng điều dưỡng,..
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm mảng làm đẹp, spa, thẩm mỹ
Năng động, hoạt bát, nhanh nhẹn, ..
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm mảng làm đẹp, spa, thẩm mỹ
Năng động, hoạt bát, nhanh nhẹn, ..
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập từ 9,000,000 đến trên 12,000,000 vnđ/tháng
Lương tháng 13, chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ, tết theo luật nhà nước quy định
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái
Các chế độ theo luật lao động (BHYT,BHXH,...)
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Môi trường làm việc năng động
Được thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt
Đi du lịch hằng năm với công ty
Lương tháng 13, chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ, tết theo luật nhà nước quy định
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái
Các chế độ theo luật lao động (BHYT,BHXH,...)
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Môi trường làm việc năng động
Được thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt
Đi du lịch hằng năm với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI