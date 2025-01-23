Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 166 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các quy trình điều dưỡng trong các hoạt động hàng ngày như lấy máu, tiêm hay truyền theo chỉ định, các sơ cấp cứu, trợ giúp tiểu phẫu, theo chỉ
Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên;
Thời gian làm việc: 8h-18h
Địa chỉ làm việc: CN Đà Nẵng: 166 - 168 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
166 - 168 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có bằng điều dưỡng,..
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm mảng làm đẹp, spa, thẩm mỹ
Năng động, hoạt bát, nhanh nhẹn, ..
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 9,000,000 đến trên 12,000,000 vnđ/tháng
Lương tháng 13, chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ, tết theo luật nhà nước quy định
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái
Các chế độ theo luật lao động (BHYT,BHXH,...)
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Môi trường làm việc năng động
Được thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt
Đi du lịch hằng năm với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 14-16 Bình Lợi, P13, Bình Thạnh , HCM

