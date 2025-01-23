Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 166 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các quy trình điều dưỡng trong các hoạt động hàng ngày như lấy máu, tiêm hay truyền theo chỉ định, các sơ cấp cứu, trợ giúp tiểu phẫu, theo chỉ

Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên;

Thời gian làm việc: 8h-18h

Địa chỉ làm việc: CN Đà Nẵng: 166 - 168 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

166 - 168 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có bằng điều dưỡng,..

Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm mảng làm đẹp, spa, thẩm mỹ

Năng động, hoạt bát, nhanh nhẹn, ..

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 9,000,000 đến trên 12,000,000 vnđ/tháng

Lương tháng 13, chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ, tết theo luật nhà nước quy định

Tham gia Team Building hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái

Các chế độ theo luật lao động (BHYT,BHXH,...)

Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực

Môi trường làm việc năng động

Được thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt

Đi du lịch hằng năm với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin