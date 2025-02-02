Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 11 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 205
- 207 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Phụ trách giảng dạy 2 ca/ngày trong khung giờ làm
việc.
Hỗ trợ xây dựng giáo trình bài giảng
Hỗ trợ các phòng ban khác
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ JLPT N2 trở lên
Kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 1 năm
Có kinh nghiệm dạy trung cấp
Độ tuổi: từ 25 tuổi
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia hoạt động thường kỳ của công ty theo tháng, quý
Du lịch 1 lần/năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được xét duyệt nâng lương 2 lần/năm
Học tiếng Nhật miễn phí
Hợp đồng lao động, BHXH, BHTN, BHYT theo Luật lao động
Nghỉ lễ tết theo cơ chế nhà nước
Được hỗ trợ 100% chi phí thi JLPT 1 lần/năm
hỗ trợ 100% chi phí thi JLPT
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
