Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 205 - 207 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Phụ trách giảng dạy 2 ca/ngày trong khung giờ làm

việc.

Hỗ trợ xây dựng giáo trình bài giảng

Hỗ trợ các phòng ban khác

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ JLPT N2 trở lên

Kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 1 năm

Có kinh nghiệm dạy trung cấp

Độ tuổi: từ 25 tuổi

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia hoạt động thường kỳ của công ty theo tháng, quý

Du lịch 1 lần/năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được xét duyệt nâng lương 2 lần/năm

Học tiếng Nhật miễn phí

Hợp đồng lao động, BHXH, BHTN, BHYT theo Luật lao động

Nghỉ lễ tết theo cơ chế nhà nước

Được hỗ trợ 100% chi phí thi JLPT 1 lần/năm

hỗ trợ 100% chi phí thi JLPT

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin