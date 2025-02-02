Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 192 Bắc Sơn, phường Hòa An quận Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng:

Theo dõi hàng hóa trong kho:

Sắp xếp hàng hóa trong kho:

Kiểm kê kho:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp Dược trở lên.

Ưu tiên đã từng làm về kho dược.

Là người nhiệt tình, có tính cẩn thận, trung thực.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kho.

Hiểu rõ các quy trình về quản lý kho GSP.

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Mức lương: Theo năng lực và trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Hưởng các chế độ đãi ngộ theo chính sách của công ty: sinh nhật, nghỉ lễ tết, thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

