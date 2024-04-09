Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam
Mức lương
Đến 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 104 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 8 Triệu
- Định hướng phát triển cho game theo timeline
- Hỗ trợ PM về quản lí đầu việc và tiến độ vận hành.
- Lên ý tưởng và thiết kế kịch bản game
- Thiết kế các tài liệu chi tiết (GDD, Wireframe, IA map…).
- Thiết kế màn chơi cho game.
- Phối hợp với bộ phận Artist, Developer và MKT để phát triển, hoàn thiện và nâng cao chất lượng game.
Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thích chơi game, đặc biệt là mobile game.
- Có sự cẩn thận, tỉ mỉ và chăm chỉ trong công việc. Sẵn sàng học hỏi những điều mới phục vụ cho công việc.
- Có khả năng phân tích và đánh giá game sau khi trải nghiệm.
- Biết sử dụng các phần mềm sketch, lên ý tưởng và diagram.
- Có tư duy logic và làm việc chuyên nghiệp.
- Có hiểu biết về vị trí và công việc của Game Designer.
Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương hỗ trợ thực tập: 6M - 8M
- Giờ làm việc 9h00 - 17h30;
- Nghỉ phép 12 ngày/ năm;
- Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích/ hiệu suất cuối năm.
- Cam kết tối thiểu 2 Đợt Review lương trong năm; tiêu chí xét duyệt tăng lương rõ ràng, được gửi trực tiếp để dễ dàng nắm bắt.
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước (Công ty đóng, không trích lương của NLĐ).
- Cấp thiết bị làm việc (Desktop hoặc Laptop tuỳ yêu cầu của nhân sự).
- Gửi xe, Cơm trưa, Nước ép hoa quả tươi miễn phí mỗi ngày;
- Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia).
- Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS4, Gameboard…
- Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
