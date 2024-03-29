Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Javideco - Dona làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Javideco - Dona
- Hồ Chí Minh: Số 21 Đường 30, Trần Não, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
-
Triển khai bản vẽ kết cấu 2D và nội thất, ưu tiên có kinh nghiệm kết cấu & nội thất, đọc hiểu bản vẽ kiến trúc, nội thất.
-
Làm việc với chủ đầu tư/ khách hàng trình bày và chốt phương án thiết kế theo từng giai đoạn và chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng (nếu có).
-
Cung cấp thông tin trong công trình, phối hợp các bộ phận để hoàn thành dự án.
-
Hoàn thành công việc được phân công theo đúng tiến độ quy định.
-
Công việc trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Kinh nghiệm 2 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm hiểu biết về vật liệu gỗ.
-
Có kiến thức và hiểu biết về các vật liệu nội thất.
-
Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành: AutoCad, Solidworks, Revit,...
-
Có thể chịu được áp lực cao, có trách nhiệm với công việc được giao.
-
Có khả năng đi thực tế công trình tỉnh.
-
Năng động, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, tư duy tốt.
-
Có khả năng sáng tạo.
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
- Làm việc tại Quận 2 (tháng 5 và 6 - 2024) sau đó làm việc tại Đồng Nai.
- Thời gian làm việc: Từ 8:00 - 17:00, Từ thứ 2 đến thứ 7.
Tại Javideco - Dona Thì Được Hưởng Những Gì
-
Thu nhập 12 - 15 triệu/tháng
-
Được tham gia những hoạt động như: Team building, du lịch dã ngoại hàng năm
-
Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi, hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Javideco - Dona
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
