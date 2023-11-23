Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 25 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Nhận địa bàn phụ trách: chăm sóc khách hàng hiện có và mở mới thêm điểm bán.

- Nhận KPI doanh số từ Quản lý bán hàng, phối hợp thực hiện theo kế hoạch để đạt được KPI doanh số.

- Lên đơn hàng, chốt số liệu bán hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý bán hàng.

- Khu Vực: Toàn quốc.