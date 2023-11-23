Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ
- Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Nhận địa bàn phụ trách: chăm sóc khách hàng hiện có và mở mới thêm điểm bán.
- Nhận KPI doanh số từ Quản lý bán hàng, phối hợp thực hiện theo kế hoạch để đạt được KPI doanh số.
- Lên đơn hàng, chốt số liệu bán hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý bán hàng.
- Khu Vực: Toàn quốc.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Trình Dược kênh OTC/ nhà thuốc/ sales/ kinh doanh / bán hàng mảng dược phẩm.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Sức khỏe tốt, siêng năng, chịu khó đi thị trường
- Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm.
Tại Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 5.500.000 đồng + Thưởng KPI
=> Tổng thu nhập trung bình mỗi tháng: 12 – 25 triệu.
- Lương cứng không ảnh hưởng bởi doanh số.
- Được đào tạo kiến thức nghiệp vụ, sản phẩm chuyên nghiệp.
- Thời gian làm việc CHỦ ĐỘNG, phù hợp với điều kiện của bản thân.
- Được cấp phát đồng phục.
- Tham gia BHXH và hưởng chế độ phúc lợi theo quy định.
- Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, ... Du lịch hàng năm cùng Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI