Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation
Ngày đăng tuyển: 27/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia soát xét, góp ý Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thực hiện theo sự phân công.

- Trực tiếp tham gia nghiệm thu công việc theo phân công.

- Tham gia quá trình nghiệm thu Công trình/Hạng mục công trình với Nhà thầu thi công theo phân công.

- Tham gia kiểm tra vật tư vật liệu Hạng mục xây dựng về phần điện - Hoàn thiện theo quy định.

- Phát hiện các bất hợp lý trong quá trình triển khai dự án, báo cáo lên cấp trên và cấp quản lý;

- Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công hoặc thầu phụ căn cứ vào khối lượng thực tế, phiếu nghiệm thu...định kỳ/đột xuất.

- Phát hiện các tồn tại về hồ sơ và tổ chức thi công hiện trường, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn (nếu có).

- Tham gia thẩm tra thiết kế kỹ thuật các dự án do công ty thẩm tra theo phân công.

- Công tác giám sát, theo dõi thực hiện quy định, thủ tục, các vi phạm, sai sót trong thi công được phát hiện, nhắc nhở, đình chỉ kịp thời.

- Các sai sót trong hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công được phát hiện, cảnh báo kịp thời phù hợp, đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

      Có chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát điện dân dụng và công nghiệp từ hạng 2 trở lên;

-       Nắm vững các quy định về Tư vấn Giám sát Công trình Điện dân dụng và công nghiệp;

-       Nắm vững và thành thạo các bản vẽ autocad;

-        Đã từng làm việc tại các đơn vị: Tư vấn Giám sát, Đầu tư Xây dựng, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn

-       Có Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, phân tích và xử lý vấn đề, quản lý nhóm làm việc, biết đàm phán

-       Có khả năng làm việc độc lập trong công việc, biết duy trì, thiết lập các mối quan hệ, thành thạo tin học văn phòng;

-       Năng động, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán

-       Công ty hỗ trợ ăn, ở và vé máy bay làm việc tại PQ

Tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại hằng tháng theo quy định của công ty
- Lương tháng 13 theo quy định công ty
- Bảo hiểm theo quy định của pháp luật VN hiện hành, bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kì 1 lần/năm
- Được đào tạo và phát triển trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp 
- Được tham gia các lớp đào tạo nội bộ và bên ngoài, nghỉ mát, team building 1-2 lần/năm
- Nhân sự có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cấp cao trong công ty
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 ( 8:00 – 17:00) 

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: V07-SV1C, khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas and Resort, ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

