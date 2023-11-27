Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

- Tham gia soát xét, góp ý Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thực hiện theo sự phân công.

- Trực tiếp tham gia nghiệm thu công việc theo phân công.

- Tham gia quá trình nghiệm thu Công trình/Hạng mục công trình với Nhà thầu thi công theo phân công.

- Tham gia kiểm tra vật tư vật liệu Hạng mục xây dựng về phần điện - Hoàn thiện theo quy định.

- Phát hiện các bất hợp lý trong quá trình triển khai dự án, báo cáo lên cấp trên và cấp quản lý;

- Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công hoặc thầu phụ căn cứ vào khối lượng thực tế, phiếu nghiệm thu...định kỳ/đột xuất.

- Phát hiện các tồn tại về hồ sơ và tổ chức thi công hiện trường, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn (nếu có).

- Tham gia thẩm tra thiết kế kỹ thuật các dự án do công ty thẩm tra theo phân công.

- Công tác giám sát, theo dõi thực hiện quy định, thủ tục, các vi phạm, sai sót trong thi công được phát hiện, nhắc nhở, đình chỉ kịp thời.

- Các sai sót trong hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công được phát hiện, cảnh báo kịp thời phù hợp, đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ.