Tuyển Chăm sóc khách hàng HelenPro làm việc tại Kiên Giang thu nhập 13 - 15 Triệu

HelenPro
Ngày đăng tuyển: 23/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
HelenPro

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại HelenPro

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

  • Hỗ trợ khách hàng qua fanpage và tổng đài để hoàn thiện các sản phẩm thiết kế 2D, website, video, và in ấn cho khách
  • Quản lý tiến độ, và bàn giao yêu cầu của khách cho designer và copywriter xử lý
  • Check các sản phẩm hoàn thiện cuối cùng trước khi bàn giao cho khách
  • Hỗ trợ tư vấn, up sale khi khách hàng có nhu cầu

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Ưu tiên ứng viên có Tiếng Anh khá (có ngữ pháp và từ vựng, không yêu cầu kĩ năng nói và kĩ năng nghe)
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng
  • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
  • Thành thạo các công cụ Microsoft Office.
  • Chịu được áp lực công việc, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
  • Ứng viên có laptop/ desktop để làm việc tại nhà

Tại HelenPro Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực 13,000,000 - 15,000,000 VNĐ/ tháng
  • Lương cứng, lương trách nhiệm, thưởng KPI sản phẩm...
  • Được đào tạo nghiệp vụ bài bản
  • Lương tháng 13
  • Chế độ sinh nhật, thưởng lễ, tết, nghỉ mát hàng năm; chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm
  • Làm việc trong môi trường công bằng, minh bạch, được tạo mọi điều kiện để phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HelenPro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HelenPro

HelenPro

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

