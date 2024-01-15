[Lâm Đồng] CÔNG TY TNHH CAMERA PCCC QUỐC TÙNG Tuyển kỹ thuật viên lắp báo cháy, thợ hàn, thiết kệ kiến trúc hạ tầng 15 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CAMERA PCCC QUỐC TÙNG
- Lâm Đồng: 16B Trần Phú, thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giám sát tình trạng của hệ thống, các thiết bị PCCC (báo cháy) trong công trình;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị;
- Tiếp nhận thông tin yêu cầu sửa chữa phát sinh từ phía các phòng ban, thực hiện bảo trì bảo dưỡng, sữa chữa theo đúng tiến độ;
- Theo dõi và cập nhật tình trạng và hồ sơ hệ thống;
- Liên hệ và giám sát các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo hành;
- Hổ trợ khách hàng test và nghiệm thu kết quả thi công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng xử lý vấn đề và tình huống tốt.
- Thận trọng, cẩn thận, trung thực, năng động và nhanh nhẹn.
- Có định hướng gắn bó lâu dài với Camera PCCC Quốc Tùng
- Có kinh nghiệm làm việc <1 năm, thích nghi tốt với môi trường làm việc
- Yêu cầu bằng cấp Không yêu cầu
- Yêu cầu độ tuổi 25 – 38 tuổi
- Hạn nộp Hồ sơ 30/01/2024
Tại CÔNG TY TNHH CAMERA PCCC QUỐC TÙNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn
- Lương thưởng tháng 13.
- Được đào tạo phát triễn thêm về kỹ năng chuyên môn.
- Được tham gia BHXH theo quy định của Nhà Nước.
- Chế độ du lịch nghỉ mát: 1 năm / 1 lần.
- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội học tập, thăng tiến, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động.
- Thưởng hiệu quả công việc.
- Thời gian làm việc: 7h30 – 17h00, từ Thứ 2 đến Thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAMERA PCCC QUỐC TÙNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI