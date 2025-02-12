Tuyển Content Creator Hộ Kinh Doanh Gemination làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 24 Trương Công Định, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng khung nội dung, bài viết, quản lý các kênh Social Media (Facebook, Instagram, Zalo, Google,...) và các website theo kế hoạch.

Làm việc với team media xây dựng và lên kế hoạch quay dựng, chụp ảnh, thiết kế. Phối hợp với team event lên ý tưởng, triển khai các sự kiện online, offline.

Đo lường và thực hiện các báo cáo các hoạt động marketing được phân công. Đề xuất ý kiến, tham gia, hỗ trợ xây dựng các kế hoạch chiến lược.

Làm việc với KOLs, đối tác truyền thông, báo chí, agency.

Tham gia nghiên cứu các hoạt động marketing của đối thủ, nghiên cứu hành vi khách hàng, nắm bắt các xu hướng marketing mới.

Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc chuyên môn. Thực hiện các công việc khác thuộc chuyên môn marketing theo chỉ đạo của Marketing Manager.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan

Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, có hiểu biết về SEO và tối ưu bài viết cho tìm kiếm

Khả năng viết Tiếng Việt, Tiếng Anh tốt, nắm vững về ngữ pháp, ngữ nghĩa, trình bày câu chữ và bố cục đoạn văn

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, trình bày tốt, năng động, nhạy bén, cầu tiến

Tính tỉ mỉ, kiên trì, chịu được áp lực

Kỹ năng khác: sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng. Tiếng anh giao tiếp tốt.

Tại Hộ Kinh Doanh Gemination Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng 13 + thưởng các dịp lễ tết

Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Tai nạn đầy đủ theo quy định pháp luật

Review lương 12 tháng/lần.

Các benefit khác: đào tạo chuyên môn, tài trợ chi phí khoá học theo mong muốn, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Gemination

