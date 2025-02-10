Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Đức Trọng ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm báo cáo tờ khai GTGT hàng quý nộp CQ thuế và nộp thuế

- Lập báo cáo tài chính năm gửi CQ thuế

- Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN gửi CQ thuế

- Lập báo cáo tài chính nội bộ gửi ngân hàng

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng gửi Giám Đốc

- Quyết toán thuế với CQ thuế, Thanh tra, kiểm tra tình hình lao động với CQ BHXH

- Nhận các công việc cấp trên giao xuống -> triển khai lại cho nhân viên thực hiện (nếu có)

- Hướng dẫn nhân viên thực hiện các nhiệm vụ được giao

- Giải đáp thắc mắc các vướng mắc, khó khăn của nhân viên, đưa ra phương án giải quyết hoặc tiếp nhận giải

quyết các công việc đó nếu nhân viên không thực hiện được.

- Tiếp nhận các mục công việc mới như: triển khai các loại phần mềm, hướng dẫn lại cho nhân viên thực hiện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 25- 40 tuổi.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế Toán Trưởng hoặc tương đương

- Am hiểu về hệ thống kế toán, thuế, luật doanh nghiệp, quy định tài chính kế toán hiện hành.

- Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, SAP, Fast...) và Excel nâng cao.

- Có khả năng xây dựng báo cáo tài chính, phân tích tài chính, quản lý dòng tiền.

Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc : 8h-17h, thứ 2 đến thứ 7

- Lương tháng 13 và 14 theo kết quả kinh doanh;

- Phụ cấp 2 bữa ăn: Chúng tôi không chỉ muốn nhân viên ăn no mà còn phải ăn ngon;

- Thưởng 2% doanh thu trước thuế;

- Xét đánh giá tăng lương 1lần/ năm, 3-5% tùy vào kết quả kinh doanh

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Được tham gia các hoạt động chung của công ty (du lịch, team building, sự kiện...);

- Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin