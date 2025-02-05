Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ Mr Vina làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Mr Vina
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Công nghệ Mr Vina

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công nghệ Mr Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kinh doanh nội địa các mặt hàng chủ lực của công ty: Dịch vụ Xử lí - Cải tạo Đất với công nghệ Nano-Ozone & các Giài pháp Nông nghiệp Công nghệ cao.
Hiểu rõ chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mãi của Công ty và thông báo đến khách hàng kịp thời, chính xác;
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.
Theo dõi hợp đồng, điều phối việc giao nhận hàng hóa, chứng từ thanh toán & công nợ.
Nắm bắt xu hướng diễn biến giá cả thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Am hiểu tường tận thị trường nông sản & máy móc phụ vụ nông nghiệp CNC.
Sẵn sàng đi công tác, khảo sát thị trường ở các tỉnh.
Làm việc chủ yếu tại Lâm Đồng (Đức Trọng - Đơn Dương - Đà Lạt - Lạc Dương)
Nam/Nữ, tuổi: 23– 30tuổi
Tốt nghiệp các ngành kinh doanh, nông nghiệp hoặc đam mê kinh doanh có hiểu biết về nông nghiệp.
Có kinh nghiệm làm tiếp thị/ bán hàng trong ngành hàng nông nghiệp.
Kỹ năng: giao tiếp – đàm phán tốt.
Lập kế hoạch và quản lý công việc tốt.
Trung thực, trách nhiệm, năng động và chịu được áp lực công việc.
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Nông nghiệp
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Lâm Đồng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi: 23– 30tuổi
Tốt nghiệp các ngành kinh doanh, nông nghiệp hoặc đam mê kinh doanh có hiểu biết về nông nghiệp.
Có kinh nghiệm làm tiếp thị/ bán hàng trong ngành hàng nông nghiệp.
Kỹ năng: giao tiếp – đàm phán tốt.
Lập kế hoạch và quản lý công việc tốt.
Trung thực, trách nhiệm, năng động và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Mr Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Mr Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Mr Vina

Công ty TNHH Công nghệ Mr Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu K1-G3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

