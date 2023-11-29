Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Bao quát, quản lý các hoạt động của chi nhánh: tuyển sinh, đào tạo - học vụ, kế toán, hành chính - nhân sự
- Lập kế hoạch tuyển sinh, marketing tháng, quý, năm và triển khai thực hiện
- Quản lý học vụ nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo
- Xây dựng và phát triển đội ngữ nhân sự tại chi nhánh: lập kế hoạch tuyển dụng tháng, quý, năm và trực tiếp tuyển dụng, đào tạo cho nhân sự
- Kiểm soát kế hoạch hàng ngày nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công việc.
- Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên
- Giới tính: Nữ
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá
- Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
- Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, dẫn dắt đội nhóm
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
- Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao
- Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tại Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì
- Bằng cấp: Cao đẳng
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Lương: 22 Tr - 25 Tr VND
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI