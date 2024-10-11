Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu Tư Đức Quang Minh làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lô C2, Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, Gia Viễn

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam nữ tuổi từ 25 trở lên: Ưu tiên có kinh nghiệm. - Sử dụng thành thạo các phần mềm Office, phần mềm kế toán - Có tinh thần trách nhiệm làm việc độc lập, có kỹ năng quản lý, tổ chức, sắp xếp công việc.

- Người ở xa có chỗ ăn ở miễn phí. - Mức lương: Theo thỏa thuận. - Nộp hồ sơ, phỏng vấn đi làm luôn.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Đức Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn Các chế độ phúc lợi. Chỗ ở cho người ở xa Các chế khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Đức Quang Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.