Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Global Tone làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH Global Tone
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Lô CN1, CN2, CN3, Cụm Công nghiệp Khánh Thượng, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên Mô, Ninh Bình, Yên Mô
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Phụ trách tìm kiếm nhà cung cấp mới
Lấy báo giá, lên hợp đồng, thỏa thuận mua bán
Theo dõi vận chuyển hàng về công ty
Xử lý hàng lỗi, hàng hỏng, trao đổi thông tin 2 chiều giữa nhà cung cấp và sản xuất
Phụ trách tìm kiếm nhà cung cấp mới
Lấy báo giá, lên hợp đồng, thỏa thuận mua bán
Theo dõi vận chuyển hàng về công ty
Xử lý hàng lỗi, hàng hỏng, trao đổi thông tin 2 chiều giữa nhà cung cấp và sản xuất
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Mua bán Sử dụng tiếng trung tốt Kỹ năng Excel tốt
Có kinh nghiệm Mua bán
Sử dụng tiếng trung tốt
Kỹ năng Excel tốt
Có kinh nghiệm Mua bán
Sử dụng tiếng trung tốt
Kỹ năng Excel tốt
Tại Công ty TNHH Global Tone Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực ( từ 8 triệu - 10 triệu) 12 ngày phép năm Thưởng tháng lương thứ 13 Tham gia Bảo hiểm XH ngay trong thời gian thử việc Nghỉ hưởng nguyên lương + thưởng trong tất cả các dịp nghỉ lễ tết theo luật VN Đánh giá hiệu suất cv và điều chỉnh lương phù hợp theo thực tế hàng năm
Lương thỏa thuận theo năng lực ( từ 8 triệu - 10 triệu)
12 ngày phép năm
Thưởng tháng lương thứ 13
Tham gia Bảo hiểm XH ngay trong thời gian thử việc
Nghỉ hưởng nguyên lương + thưởng trong tất cả các dịp nghỉ lễ tết theo luật VN
Đánh giá hiệu suất cv và điều chỉnh lương phù hợp theo thực tế hàng năm
Lương thỏa thuận theo năng lực ( từ 8 triệu - 10 triệu)
12 ngày phép năm
Thưởng tháng lương thứ 13
Tham gia Bảo hiểm XH ngay trong thời gian thử việc
Nghỉ hưởng nguyên lương + thưởng trong tất cả các dịp nghỉ lễ tết theo luật VN
Đánh giá hiệu suất cv và điều chỉnh lương phù hợp theo thực tế hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Global Tone
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI