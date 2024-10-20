Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Global Tone làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lô CN1, CN2, CN3, Cụm Công nghiệp Khánh Thượng, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên Mô, Ninh Bình, Yên Mô

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phụ trách tìm kiếm nhà cung cấp mới Lấy báo giá, lên hợp đồng, thỏa thuận mua bán Theo dõi vận chuyển hàng về công ty Xử lý hàng lỗi, hàng hỏng, trao đổi thông tin 2 chiều giữa nhà cung cấp và sản xuất

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Mua bán Sử dụng tiếng trung tốt Kỹ năng Excel tốt

Tại Công ty TNHH Global Tone Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ( từ 8 triệu - 10 triệu) 12 ngày phép năm Thưởng tháng lương thứ 13 Tham gia Bảo hiểm XH ngay trong thời gian thử việc Nghỉ hưởng nguyên lương + thưởng trong tất cả các dịp nghỉ lễ tết theo luật VN Đánh giá hiệu suất cv và điều chỉnh lương phù hợp theo thực tế hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Global Tone

