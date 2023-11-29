Tuyển Giáo dục/Đào tạo FREETALK ENGLISH làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

FREETALK ENGLISH
Ngày đăng tuyển: 29/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
FREETALK ENGLISH

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại FREETALK ENGLISH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Mô tả công việc:

Làm việc ONLINE tại nhà.
Dạy học qua hệ thống bản quyền của trung tâm.
Giảng dạy cho học viên luyện thi IELTS các band theo hình thức Online qua hệ thống học tập của Trung tâm.
Điểm danh học viên, làm báo cáo học tập hàng tháng cho học viên.
2/ Thời gian làm việc: Lớp dạy 2 tiếng (Thứ 2/4/6) hoặc (Thứ 3/5) buổi tối trong khung giờ từ 19:00 - 22:00.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Độ tuổi từ 25 tuổi trở lên, tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành liên quan như: Ngôn ngữ Anh, Sư phạm, học Chuyên ngữ,....
  • Ứng viên có chứng chỉ IELTS từ 8.0+ trở lên và có kinh nghiệm giảng dạy IELTS.
  • Có kỹ năng giao tiếp tốt và có kiến thức xã hội.
  • Nhanh nhẹn, chăm chỉ và nhiệt tình.
  • Có laptop, camera và mic hoạt động tốt.

Tại FREETALK ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương hấp dẫn cạnh tranh so với thị trường: 1,500,000 VNĐ/1 ca/2 tiếng.
  • Mỗi tuần đăng ký dạy tối thiểu 3 ca, mỗi ca dạy 2 tiếng.
  • Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
  • Được hưởng các chính sách phúc lợi và đãi ngộ theo quy định của công ty.
  • Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
  • Được hỗ trợ nhiệt tình trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FREETALK ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FREETALK ENGLISH

FREETALK ENGLISH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng đại diện: Tầng 9, 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

