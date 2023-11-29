Tuyển Giáo dục/Đào tạo FREETALK ENGLISH làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

1/ Mô tả công việc:

Làm việc ONLINE tại nhà.

Dạy học qua hệ thống bản quyền của trung tâm.

Giảng dạy cho học viên luyện thi IELTS các band theo hình thức Online qua hệ thống học tập của Trung tâm.

Điểm danh học viên, làm báo cáo học tập hàng tháng cho học viên.

2/ Thời gian làm việc: Lớp dạy 2 tiếng (Thứ 2/4/6) hoặc (Thứ 3/5) buổi tối trong khung giờ từ 19:00 - 22:00.