Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grep Game làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Grep Game
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 15 Hapulico center building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuan, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm animation (sử dụng Spine 2D) cho các đối tượng trong game (nhân vật, đồ vật, sinh vật...)
Kết hợp với team Game Artists tạo ra các animation đẹp mắt và tối ưu cho game
Đưa animation từ Spine vào Project game trong Unity
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm ở vị trí 2D Animation
Sử dụng thành thạo Spine, Unity, Photoshop...
Có khả năng vẽ tay, sử dụng bảng vẽ điện tử là một lợi thế
Tại Grep Game Thì Được Hưởng Những Gì
- Ăn trưa miễn phí tại công ty
- Tất cả các quyền lợi cơ bản: bhxh, lương tháng 13, du lịch cùng công ty 1 năm 2 lần
- Thưởng theo dự án
- Xét tăng lương 1 năm 2 lần
- Nghỉ phép không giới hạn
- Được đào tạo bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Grep Game
