Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grep Game làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15 Hapulico center building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuan, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm animation (sử dụng Spine 2D) cho các đối tượng trong game (nhân vật, đồ vật, sinh vật...)

Kết hợp với team Game Artists tạo ra các animation đẹp mắt và tối ưu cho game

Đưa animation từ Spine vào Project game trong Unity

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm ở vị trí 2D Animation

Sử dụng thành thạo Spine, Unity, Photoshop...

Có khả năng vẽ tay, sử dụng bảng vẽ điện tử là một lợi thế

Tại Grep Game Thì Được Hưởng Những Gì

- Ăn trưa miễn phí tại công ty

- Tất cả các quyền lợi cơ bản: bhxh, lương tháng 13, du lịch cùng công ty 1 năm 2 lần

- Thưởng theo dự án

- Xét tăng lương 1 năm 2 lần

- Nghỉ phép không giới hạn

- Được đào tạo bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Grep Game

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin