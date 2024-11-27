Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

Mức lương Đến 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 23, tầng 26 tòa nhà Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Đến 60 Triệu

Nghiệp vụ phát triển nghiên cứu liên quan đến test, phát triển và thiết kế hệ thống cùng với sự hợp tác của bộ phận R&D của khách hàng phía Nhật Bản (nghiên cứu ứng dụng)

Nghiên cứu, xác minh và báo cáo các công nghệ mới như đảm bảo chất lượng AI

Phát triển các công nghệ mới liên quan đến chất lượng phần mềm, triển khai trong các tool, v.v.

Triển khai và cải tiến các thuật toán và mô hình theo yêu cầu ứng dụng trong thực tế.

Giải quyết các bài toán về Machine Learning, Deep Learning, BigData khác.

Cộng tác với các kỹ sư phần mềm để tích hợp các mô hình máy học vào hệ thống sản xuất, đảm bảo khả năng mở rộng, độ tin cậy và hiệu suất.

Sử dụng/tối ưu hóa các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT (Generative Pre-training Transformer) cho các trường hợp sử dụng cụ thể trong Kiểm thử phần mềm

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Machine Learning, DeepLearning.

- Từng làm việc trên các nền tảng tensorflow, keras, caffe, pytorch...

- Từng tham gia vào ít nhất 01 dự án/đề tài R&D

- Thông thạo các ngôn ngữ lập trình (C/C++, Python, v.v.)

- Có kỹ năng làm việc nhóm, có khả làm việc độc lập

- Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN, Docker,...

- Code tuân theo các chuẩn PEP-8.

-Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa các mô hình RAG (Thế hệ tăng cường truy xuất) để hỗ trợ việc truy xuất và tạo thông tin hiệu quả trong các hệ thống AI đàm thoại.

Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1 Lương và Phúc Lợi

● Thời gian làm việc linh hoạt 5 ngày/ tuần từ 7h30 đến 8h30 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).

● Nghỉ trưa 1 tiếng

● Thử việc 120% lương

● Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành. (đóng full lương)

● Bảo hiểm sức khỏe

● Hỗ trợ ăn trưa

● Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

● Tối thiểu 13 tháng lương 1 năm,và các khoản thưởng vào các ngày lễ khác.

● Thưởng giới thiệu ứng viên 20M – 40M/1 người tùy từng thời điểm.

● Thưởng bằng cấp 5-20M/ 1 lần

● Thưởng lễ tết 1tr/ 1 lần

● Tiền ma chay, hiếu hỉ 2tr/1 người

● Đánh giá tăng lương 2 lần/năm.

● Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật hàng tháng,...

● Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.

2 Cơ hội nghề nghiệp

● Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn

● Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc

● Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.

● Có nhiều cơ hội đi onsite làm việc tại Nhật .

3Môi trường làm việc

● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, công bằng.

● Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý.

● Tinh thần làm việc nhóm tốt, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp.

● Tham gia các khóa học training tiếng Nhật, kỹ năng mềm, kiến thức kỹ thuật.

● Tham gia các Club Game, Bóng đá, Tiếng Nhật.

● Có cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

