Tuyển AI Engineer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tham gia phát triển các sản phẩm nội bộ về Chatbot, CV, OCR, Voice2Text... bằng ứng dụng AI từ các kỹ thuật ML, DL, Transformer, LLM/ Prompt/ Multi agent...

Đảm bảo chất lượng dữ liệu, kết quả mô hình, báo cáo định kỳ tự động.

Chịu trách nhiệm bảo trì, cải thiện, làm sạch và thao tác dữ liệu, khắc phục các sự cố tồn tại.

Thiết kế API giao tiếp với các hệ thống nội bộ, hợp tác với các nhóm khác để tích hợp giải pháp xây dựng sản phẩm hoàn thiện.

Đóng gói và triển khai trên môi trường Product với docker và docker-compose.

Xây dựng các tài liệu Thiết kế tổng thể, giải pháp, Thiết kế chi tiết, tài liệu Giám sát, theo quy trình DS/AI.

Phối hợp hỗ trợ với các bộ phận khác để triển khai hệ thống.

Đề xuất giải pháp AI, nghiên cứu phát triển các giải pháp AI tiềm năng và lên kế hoặch triển khai.

Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Toán tin ứng dụng, Điện tử viễn thông hoặc liên quan.

Có kinh nghiệm 1-3 năm vị trí AI Engineer

Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lý thuyết đồ thị.

Kiến thức về xác suất thống kê, đại số tuyến tính, giải tích.

Kiến thức về các loại CSDL (RDBMS, Graph Databases, NoSQL Products, ...).

Kiến thức về học máy (Machine Learning), học sâu (Deep Learning), về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), xử lý hình ảnh.

Sử dụng thành thạo một trong các thư viện học máy: Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch;

Kỹ năng lập trình thành thạo Python, SQL.

Kỹ năng đọc bài báo khoa học và lập trình lại các thuật toán, giải pháp đề xuất trong bài báo khoa học.

Kỹ năng trực quan hóa dữ liệu.

Kỹ năng triển khai với các nền tảng containerization (Docker, Kubernetes) là một điểm cộng.

Kỹ năng với các nhiệm vụ trong NLP: conversational AI, information extraction, text summarization, text completion, sentiment analysis,...

Kỹ năng với các nhiệm vụ trong LLM: LangChain, vector embeddings, NLTK, GPT-3, GPT-4, ChatGPT, Claude, Mistral, LLaMA, spaCy, Stanford CoreNLP, word2vec, Alpaca , FastText, BERT, VectorDB, BERT, LLM/Prompt, LangGraph

Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện python: numpy, matplotlib/seaborn, pandas, scikit learn, Jupyter notebook, v.v.

Có kinh nghiệm trong xây dựng kiến trúc, phát triển, triển khai các giải pháp phân tích dữ liệu là một điểm cộng.

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành.

Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm

Đánh giá tăng lương 2 lần/năm

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác. Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

2. Môi trường làm việc

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.

Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.

Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.

3. Cơ hội phát triển bản thân

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.

Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

4. Địa điểm và thời gian làm việc

Địa điểm: Tòa nhà Thành Công - Số 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian: 08:00-17:30 thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 1.5 tiếng), nghỉ thứ 7 và Chủ nhật

