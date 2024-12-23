Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nghiên cứu và phát triển hệ thống chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text), đảm bảo độ chính xác cao trong ngữ cảnh hội thoại chăm sóc khách hàng.

Xây dựng các thuật toán template matching để so khớp nội dung văn bản với các mẫu template, bao gồm các chỉ số đo lường mức độ khớp (cosine similarity, Levenshtein distance, v.v.).

Tối ưu hóa hệ thống AI/NLP để xử lý các yếu tố như nhiễu âm thanh, ngữ điệu và giọng vùng miền.

Làm việc với các dịch vụ đám mây như Google Cloud Speech-to-Text, AWS Transcribe, hoặc các mô hình mã nguồn mở như DeepSpeech, Whisper.

Hợp tác với các bộ phận khác để tích hợp mô-đun AI vào hệ thống phần mềm tổng thể.

Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình NLP tiên tiến như transformers (BERT, GPT) hoặc seq2seq models để phân tích và xử lý văn bản.

Đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống bằng các chỉ số như Word Error Rate (WER), Precision, và Recall. Thực hiện phân tích dữ liệu để cải thiện chất lượng hệ thống dựa trên feedback từ người dùng thực tế.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm, Toán-Tin, hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống AI/Machine Learning, đặc biệt trong lĩnh vực Speech-to-Text hoặc NLP.

Kinh nghiệm triển khai các mô hình machine learning trên các nền tảng đám mây như Google Cloud, AWS, hoặc Azure.

Kỹ năng chuyên môn:

Thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình như Python, R, hoặc Java.

Hiểu biết sâu về Deep Learning Frameworks: TensorFlow, PyTorch, Keras.

Thành thạo các công cụ và thư viện NLP như spaCy, NLTK, Hugging Face Transformers.

Có kinh nghiệm xử lý tín hiệu âm thanh (speech processing) với LibROSA, PyDub, hoặc các công cụ tương tự.

Hiểu biết về các phương pháp đánh giá văn bản và đo lường độ khớp (similarity metrics).

Ưu tiên: Kinh nghiệm làm việc với dữ liệu tiếng Việt hoặc xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho các ngôn ngữ có đặc thù vùng miền.

Hiểu biết về các mô hình tiên tiến như Whisper, Wav2Vec 2.0, hoặc các mô hình mã nguồn mở khác.

Kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn và triển khai các hệ thống AI trên môi trường production.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 20 triệu - 30 triệu/tháng (tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm)

Thưởng các ngày lễ Tết, Lương tháng thứ 13, Year end party,...

Đóng BHXH, BHYT,BHTN Full lương sau khi hết thử việc

Cung cấp toàn bộ thiết bị làm việc

Môi trường làm việc đa quốc gia, nhiều cơ hội thăng tiến

Đồng nghiệp thân thiện, dễ thương, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin