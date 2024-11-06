Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Phát triển các tính năng giao diện người dùng sử dụng Angular
Xây dựng và phát triển các sản phẩm hoặc hệ thống có số lượng người dùng cao.
Chuyển đổi ý tưởng thành giải pháp phần mềm cụ thể.
Liên tục tối ưu và hiện đại hóa các giải pháp để tối ưu hóa hiệu năng và nâng cao hiệu quả của các sản phẩm hiện có.
Góp phần cải thiện các quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện có, để mang lại kết quả làm việc cao hơn cho nhóm.
Nghiên cứu các công nghệ mới để ứng dụng vào các dự án hiện tại và tương lai.
Tuân thủ quy trình phát triển dự án của công ty.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp đại học/chứng chỉ trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương
● Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí lập trình viên Frontend. Ưu tiên uv từng có KN tham gia dự án Banking/Payment
● Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web frontend (Angular).
● Có kinh nghiệm trong việc tracing và debugging web
● Có kinh nghiệm thiết kế UI và sử dụng các công cụ để design ứng dụng
● Có kinh nghiệm về bảo mật ứng dụng web.
● Có kinh nghiệm Automation test & Unit test trên Web
● Ưu tiên:
o Ưu tiên Nhân sự có khả năng phát triển fullstack (Backend API Java, Mobile,...)
o Ưu tiên Nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum
o Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm triển khai CI/CD cho phát triển ứng dụng Web
o Ưu tiên Nhân sự có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực ngân hàng
o Có khả năng đọc viết tiếng Anh (cơ bản) nghe nói (nếu có thể)

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội phát triển bản thân
- Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn.
- Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển.
- Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng.
- Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.
- Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.
2. Chế độ đãi ngộ
- Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...
- Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; xăng xe, ăn trưa, thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...
- Định kỳ xét tăng lương theo năm hoặc đột xuất theo đánh giá.
- Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.
- Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.
3. Đời sống tinh thần phong phú
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
- Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.
- Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên.
- Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

