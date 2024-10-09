Tuyển Automation Tester Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Ước tính, lập kế hoạch, đóng góp thông tin về tính khả thi của dự án trên phương diện testing. Xây dựng môi trường cho automation test và viết script cho các sản phẩm Website, Mobile. Định nghĩa, phát triển, triển khai và duy trì script cho automation test. Đưa ra phương án testing, phát triển các chiến lược automation test và các framework cho automation test. Thiết kế test case, viết scripts, quản lý phiên bản (source control) automation test script. Huấn luyện và dìu dắt các tester khác về mảng automation testing. Làm việc với các thành viên trong nhóm để hiểu về mục tiêu của dự án, thu thập các yêu cầu liên quan đến automation, thiết kế automation test và giải quyết các vấn đề liên quan đến testing. Hỗ trợ Manual test khi cần thiết.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. Có kinh nghiệm phát triển và thực thi script / framework kiểm thử tự động hóa để kiểm tra Web bằng Katalon/Selenium Webdriver ..., kiểm tra thiết bị di động (Android / iOS) bằng Katalon/ Appium, viết script kiểm tra API với Postman. Sử dụng được ngôn ngữ lập trình Java, Groovy (hoặc bất kỳ ngôn ngữ tương đương nào). Có hiểu biết về các loại framework automation (Katalium/ Selenium, Appium,) cho các nền tảng và ngôn ngữ khác nhau là một lợi thế Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với CI/CD và các công cụ như Jenkins, Git,... Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhóm nội bộ và khách hàng để phân tích và làm rõ các yêu cầu chức năng của phần mềm. Kỹ năng phân tích, tư duy logic tốt, có khả năng ghi nhớ và lặp lại vấn đề

Tại Công ty TNHH Equix Technologies Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận lương theo năng lực, upto 35M Gross. 100% lương trong thời gian thử việc. Xét tăng lương 2 lần/năm. Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu suất, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp khi trở thành nhân sự chính thức. Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, khuyến khích tài năng trẻ,... Môi trường trẻ trung năng động và đầy nhiệt huyết. Thời gian làm việc linh hoạt. Được đào tạo 1-1 với Quản lý hoặc Senior. Du lịch nghỉ mát hàng năm, nhiều hoạt động teambuilding. Hỗ trợ hoạt động CLB như Cầu lông, Yoga, Đá bóng, Bơi-Đạp-Chạy,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Equix Technologies

