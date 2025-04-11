Tuyển Backend Developer Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Mức lương 2 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Handico Tower, đường Phạm Hùng, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

On job training từ 3 tháng về công nghệ .Net trong phát triển phần mềm đa dạng domain.

Tham gia đào tạo chuyên sâu về một trong các framework lớn như Sitecore, Xamarin, Shopify, Umbraco, Kentico, MVC, WebApi, Angularjs, Aws, .Net core…

Trực tiếp tham gia dự án của khách hàng quốc tế dưới sự hướng dẫn của Supervisor

Các công việc khác được giao bởi quản lí trực tiếp

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp trong chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc tương đương. Điểm trung bình xếp loại khá, giỏi.

Tiếng Anh tốt tương đương IELTS 5.5

Có khả năng tự học và làm việc nhóm.

Có thể tham dự đào tạo full-time

Sẵn sàng review lên nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo

Tại Công Ty SmartOSC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo cơ bản từ 3 tháng về công nghệ .Net trong phát triển phần mềm .

Cơ hội đào tạo chuyên sâu về một trong các framework lớn như Sitecore, Xamarin, Shopify, Umbraco, Kentico, MVC, WebApi, Angularjs, Aws, .Net core...

Được tham gia vào các dự án lớn về thương mại điện tử, khách hàng quốc tế.

Được làm trong môi trường Văn hóa chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

Đánh giá xếp loại trợ cấp hàng tháng tùy thuộc vào kết quả học tập và làm việc

Lộ trình đào tạo từ 3 tháng, có cơ hội lên chính thức sau quá trình đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty SmartOSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin