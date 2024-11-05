Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16 - VP2, tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Tham gia trực tiếp vào các dự án về phát triển, triển khai hệ thống phần mềm, ứng dụng;

Phụ trách thiết kế chi tiết, lập trình, unit test, xử lý lỗi của chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java;

Hiểu nội dung dự án, thực hiện review sản phẩm, kiểm chứng, hướng dẫn các thành viên trong nhóm;

Quản lý tiến độ, chất lượng phát triển của các chức năng, phụ trách điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, kỹ thuật giữa các chức năng;

Nắm được tình hình tiến độ, chất lượng của team member, báo cáo lên PM/PO/SA và các công việc khác được giao;

Lựa chọn, tư vấn và nghiên cứu công nghệ phù hợp cho từng dự án.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương;

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc với Java Core, Java frameworks như Spring Framework, Spring Boot, Relational Database;

Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với NoSQL, Git và CI/CD;

Có kinh nghiệm về thiết kế cơ sở dữ liệu, OOP, SOA;

Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, thiết kế và học hỏi nhanh;

Có khả năng tự học các công nghệ mới;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực cao;

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với công cụ API Gateway: Nginx, Kong..;

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống queue như RabbitMQ, ActiveMQ ..;

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc hệ thống cache: Redis, Memcached...;

Có khả năng làm việc nhóm tốt, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 35 triệu/ tháng.

Thưởng 2 lần/ năm + Các chế độ phúc lợi khác;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp;

Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống;

Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động;

Đóng BHXH ngay khi ký Hợp đồng lao động.

Cùng tham gia miễn phí các câu lạc bộ đá bóng, cầu lông,... của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company

