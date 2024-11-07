Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Paldo Vina
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty TNHH Paldo Vina

Kinh doanh kênh MT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 6, 101

- 103 Nguyễn Cửu Vân, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Listing
2. Thỏa thuận trading term
3. Xây dựng CTKM
4. Đào tạo và quản lý Giám sát bán hàng/Nhân viên kinh doanh
5. Kế hoạch thuê mướn và phát triển sản phẩm
6. Tìm kiếm và phát triển hệ thống mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh / marketing
2. Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 3 năm trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trì tương đương.
3. Sử dụng thành thạo vi tính.
4. Năng động, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.
5. Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt và có mối quan hệ rộng.

Tại Công ty TNHH Paldo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn + thưởng.
- Được làm việc trong môi trường năng động, có khả năng học hỏi kinh nghiệm và các kỹ năng.
- Làm 8h / ngày; nghỉ chiều T7, CN và các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Tham quan, du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Paldo Vina

Công ty TNHH Paldo Vina

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, toà nhà IDMC Duy Tân, số 21 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

