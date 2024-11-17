Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 48 dương đình hội, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
· Nấu chính các món tại Bếp Trung Tâm , theo công thức định lượng của ban quản lý
· Hướng dẫn, Hỗ trợ phụ bếp trong quá trình sơ chế và chế biến
· Vệ sinh , kiểm tra các công dụng cụ - nguyên liệu ở vị trí làm việc
· Kiểm soát mức độ tồn kho và kiểm tra đặt hàng của các bộ phận trong nhà hàng cùng tổ trưởng bếp trung tâm
· Hỗ trợ tổ trưởng bếp trung tâm duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
· Hỗ trợ các bộ phận, khu vực trong Bếp Trung Tâm hoàn thành mục tiêu, tiến độ công việc.
· Thực hiện các Báo cáo cuối ca, tuần, tháng, theo yêu cầu của ban quản lý...
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt.
Đam mê món ăn , chế biến món ăn
Chịu học hỏi và phát triển
Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt
Kỹ năng kiểm soát, tổng hợp và báo cáo.
Có ít nhất 6-9 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Công ty về nhà hàng khách sạn,... quy mô tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ thăng tiến rõ ràng
Chế độ khác theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
