Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 dương đình hội, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

· Nấu chính các món tại Bếp Trung Tâm , theo công thức định lượng của ban quản lý

· Hướng dẫn, Hỗ trợ phụ bếp trong quá trình sơ chế và chế biến

· Vệ sinh , kiểm tra các công dụng cụ - nguyên liệu ở vị trí làm việc

· Kiểm soát mức độ tồn kho và kiểm tra đặt hàng của các bộ phận trong nhà hàng cùng tổ trưởng bếp trung tâm

· Hỗ trợ tổ trưởng bếp trung tâm duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Hỗ trợ các bộ phận, khu vực trong Bếp Trung Tâm hoàn thành mục tiêu, tiến độ công việc.

· Thực hiện các Báo cáo cuối ca, tuần, tháng, theo yêu cầu của ban quản lý...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc trường chuyên nghành

Kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt.

Đam mê món ăn , chế biến món ăn

Chịu học hỏi và phát triển

Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt

Kỹ năng kiểm soát, tổng hợp và báo cáo.

Có ít nhất 6-9 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Công ty về nhà hàng khách sạn,... quy mô tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật định

Chế độ thăng tiến rõ ràng

Chế độ khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

