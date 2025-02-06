Tuyển Bếp trưởng Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Pegasus International College
- Hà Nội: KĐT Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Trách nhiệm chính:
• Quản lý toàn bộ hoạt động của bếp ăn căng tin, dịch vụ ăn uống và The Bistro; quản lý nhân sự và thực phẩm.
• Đảm bảo chất lượng thực phẩm và dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn dành cho học sinh trong trường.
• Đại diện Tổng Bếp trưởng xử lý các vấn đề khi Tổng Bếp trưởng vắng mặt.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Bếp trưởng.
Mô tả công việc:
• Chịu trách nhiệm duy trì và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm do Tổng Bếp trưởng đề ra.
• Phân công, giám sát công việc của nhân viên, đảm bảo hiệu suất làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.
• Đào tạo nhân viên khi cần thiết.
• Lên kế hoạch đào tạo cho nhân viên (khi cần thiết).
• Đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy định về vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm, vệ sinh khu vực bếp và thiết bị.
• Quản lý và bảo vệ tài sản, thiết bị, dụng cụ trong bếp.
• Đảm bảo môi trường làm việc an toàn trong bếp.
• Tiếp nhận, phản hồi ý kiến từ khách hàng bao gồm học sinh, giáo viên và phụ huynh.
• Thực hiện báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Pegasus International College Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegasus International College
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI