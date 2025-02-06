Tuyển Bếp trưởng Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trách nhiệm chính:

• Quản lý toàn bộ hoạt động của bếp ăn căng tin, dịch vụ ăn uống và The Bistro; quản lý nhân sự và thực phẩm.

• Đảm bảo chất lượng thực phẩm và dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn dành cho học sinh trong trường.

• Đại diện Tổng Bếp trưởng xử lý các vấn đề khi Tổng Bếp trưởng vắng mặt.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Bếp trưởng.

Mô tả công việc:

• Chịu trách nhiệm duy trì và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm do Tổng Bếp trưởng đề ra.

• Phân công, giám sát công việc của nhân viên, đảm bảo hiệu suất làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

• Đào tạo nhân viên khi cần thiết.

• Lên kế hoạch đào tạo cho nhân viên (khi cần thiết).

• Đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy định về vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm, vệ sinh khu vực bếp và thiết bị.

• Quản lý và bảo vệ tài sản, thiết bị, dụng cụ trong bếp.

• Đảm bảo môi trường làm việc an toàn trong bếp.

• Tiếp nhận, phản hồi ý kiến từ khách hàng bao gồm học sinh, giáo viên và phụ huynh.

• Thực hiện báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng.