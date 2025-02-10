Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

- Phối hợp với nhân viên kiểm tra hàng hóa, thực phẩm nhập về số lượng và chất lượng

- Kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm tồn từ ca trước để có hướng xử lý, hạn chế lãng phí

- Tổng hợp nguyên liệu cần mua cho ngày hôm sau và chuyển thông tin cho người phụ trách

- Chuẩn bị nguyên liệu, vật dụng, thiết bị chế biến món ăn

- Cập nhật và thông báo các món ăn tạm ngừng cho nhân viên Quầy - Bếp

- Tiếp nhận order, thực hiện phân công các công việc cho nhân viên trong bếp

- Trực tiếp tẩm ướp nguyên liệu theo đúng công thức chuẩn

- Trực tiếp chế biến món ăn đúng quy trình, tiêu chuẩn của cửa hàng

- Đảm bảo tuân thủ quy định về ATVSTP

- Thực hiện vệ sinh khu vực chế biến, vệ sinh các dụng cụ dùng để chế biến món ăn theo quy định

- Sắp xếp các dụng cụ chế biến, máy móc, thiết bị, các loại gia vị, nguyên liệu nấu ăn ngăn nắp, đúng nơi quy định

- Chịu trách nhiệm bảo quản các nguyên vật liệu tồn vào cuối ca

- Cùng các nhân viên khác thực hiện tổng kết vệ sinh bếp trước khi kết thúc ca làm việc.

- Kiểm tra các hệ thống ga, đèn, quạt đã được tắt; tủ mát, tủ lạnh vẫn hoạt động đúng nhiệt độ tiêu chuẩn quy định trước khi kết thúc ca làm việc.

- Độ tuổi: Từ 25 - 35 tuổi

- Ngoại hình ưu nhìn, thân thiện, tươi tắn

- Sức khỏe tốt

- Tối thiểu 05 kinh nghiệm làm bếp (Trong đó tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm bếp Trưởng)

- Có khả năng học hỏi nhanh và cầu tiến trong công việc

- Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm với công việc

- Trung thực, nhiệt tình và nhanh nhẹn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội thăng tiến và phát triển khi có dự án mới

Đóng BHXH, YT, TN; Bảo hiểm sức khỏe.

Thưởng tháng lương thứ 13

Thưởng, quà tặng sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ

Tiệc cuối năm

Teambuilding

Tham dự các khóa đào tạo do công ty tổ chức

