Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Phối hợp với nhân viên kiểm tra hàng hóa, thực phẩm nhập về số lượng và chất lượng
- Kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm tồn từ ca trước để có hướng xử lý, hạn chế lãng phí
- Tổng hợp nguyên liệu cần mua cho ngày hôm sau và chuyển thông tin cho người phụ trách
- Chuẩn bị nguyên liệu, vật dụng, thiết bị chế biến món ăn
- Cập nhật và thông báo các món ăn tạm ngừng cho nhân viên Quầy - Bếp
- Tiếp nhận order, thực hiện phân công các công việc cho nhân viên trong bếp
- Trực tiếp tẩm ướp nguyên liệu theo đúng công thức chuẩn
- Trực tiếp chế biến món ăn đúng quy trình, tiêu chuẩn của cửa hàng
- Đảm bảo tuân thủ quy định về ATVSTP
- Thực hiện vệ sinh khu vực chế biến, vệ sinh các dụng cụ dùng để chế biến món ăn theo quy định
- Sắp xếp các dụng cụ chế biến, máy móc, thiết bị, các loại gia vị, nguyên liệu nấu ăn ngăn nắp, đúng nơi quy định
- Chịu trách nhiệm bảo quản các nguyên vật liệu tồn vào cuối ca
- Cùng các nhân viên khác thực hiện tổng kết vệ sinh bếp trước khi kết thúc ca làm việc.
- Kiểm tra các hệ thống ga, đèn, quạt đã được tắt; tủ mát, tủ lạnh vẫn hoạt động đúng nhiệt độ tiêu chuẩn quy định trước khi kết thúc ca làm việc.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 25 - 35 tuổi
- Ngoại hình ưu nhìn, thân thiện, tươi tắn
- Sức khỏe tốt
- Tối thiểu 05 kinh nghiệm làm bếp (Trong đó tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm bếp Trưởng)
- Có khả năng học hỏi nhanh và cầu tiến trong công việc
- Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm với công việc
- Trung thực, nhiệt tình và nhanh nhẹn

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội thăng tiến và phát triển khi có dự án mới
Đóng BHXH, YT, TN; Bảo hiểm sức khỏe.
Thưởng tháng lương thứ 13
Thưởng, quà tặng sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ
Tiệc cuối năm
Teambuilding
Tham dự các khóa đào tạo do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Vinaconex 34 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

