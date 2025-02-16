Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 33 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Điều hành, quản lý chung mọi hoạt động và nhân sự của bếp bánh

Lên kế hoạch sản xuất bánh theo ngày/ tuần/ tháng cho nhân viên bếp

Trực tiếp tham gia quá trình sản xuất, kiểm soát tiêu chuẩn sản phẩm của thương hiệu, tiêu chuẩn vệ sinh ATTP

Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản, thiết bị của bếp bánh, quản lý kho nguyên vật liệu

Phụ trách đề xuất nguyên vật liệu và kiểm soát định lượng sử dụng, xuất nhập tồn nguyên vật liệu

Quản lý, đề xuất chi phí của bếp bánh, đề xuất phương án tối ưu chi phí, giá cost

Xây dựng quy trình vận hành, sản xuất và đề xuất phương án cải tiến tăng hiệu quả sản xuất

Phụ trách nghiên cứu sản phẩm mới theo đề xuất, yêu cầu

Thực hiện báo cáo ngày/ tuần/ tháng theo quy định

Luôn đảm bảo các tiêu chuân của bếp bánh (vệ sinh bếp, bảo dưỡng máy móc định kỳ, giữ gìn các tiêu chuẩn VS ATTP, tiêu chuẩn PCCC...)

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 2 - 3 năm vị trí tương đương

Có khả năng quản lý nhân sự, phân công công việc 20 người trở lên

Nắm rõ các nguyên vật liệu ngành bánh, có khả năng nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm

Có kỹ năng lập kế hoạch, làm báo cáo

Các dòng bánh ngọt cao cấp, bánh ngàn lớp, bánh cán,...

Tại Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Ngày nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Phép năm

Được giảm giá khi sử dụng các dịch vụ của công ty

Teambuilding, du lịch, hoạt động thường niên của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin