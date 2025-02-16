Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 33 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Điều hành, quản lý chung mọi hoạt động và nhân sự của bếp bánh
Lên kế hoạch sản xuất bánh theo ngày/ tuần/ tháng cho nhân viên bếp
Trực tiếp tham gia quá trình sản xuất, kiểm soát tiêu chuẩn sản phẩm của thương hiệu, tiêu chuẩn vệ sinh ATTP
Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản, thiết bị của bếp bánh, quản lý kho nguyên vật liệu
Phụ trách đề xuất nguyên vật liệu và kiểm soát định lượng sử dụng, xuất nhập tồn nguyên vật liệu
Quản lý, đề xuất chi phí của bếp bánh, đề xuất phương án tối ưu chi phí, giá cost
Xây dựng quy trình vận hành, sản xuất và đề xuất phương án cải tiến tăng hiệu quả sản xuất
Phụ trách nghiên cứu sản phẩm mới theo đề xuất, yêu cầu
Thực hiện báo cáo ngày/ tuần/ tháng theo quy định
Luôn đảm bảo các tiêu chuân của bếp bánh (vệ sinh bếp, bảo dưỡng máy móc định kỳ, giữ gìn các tiêu chuẩn VS ATTP, tiêu chuẩn PCCC...)

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 2 - 3 năm vị trí tương đương
Có khả năng quản lý nhân sự, phân công công việc 20 người trở lên
Nắm rõ các nguyên vật liệu ngành bánh, có khả năng nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm
Có kỹ năng lập kế hoạch, làm báo cáo
Các dòng bánh ngọt cao cấp, bánh ngàn lớp, bánh cán,...

Tại Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Ngày nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Phép năm
Được giảm giá khi sử dụng các dịch vụ của công ty
Teambuilding, du lịch, hoạt động thường niên của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An

Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Bảo An

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

