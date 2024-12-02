Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG - Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG - Golden Gate
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG - Golden Gate

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG - Golden Gate

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bigc Thăng Long Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý nhân sự: sắp xếp lịch làm việc, ca làm việc cho nhân viên Bếp, nhắc nhở việc tuân thủ nội quy lao động của nhân viên
Kiểm soát tài sản trang thiết bị, công cụ dụng cụ, hàng hóa thực phẩm phục vụ khách của bộ phận Bếp
Giám sát, đảm bảo chất lượng nhân sự bộ phận Bếp: luôn luôn nhắc nhở, đào tạo hướng dẫn hàng ngày trong công việc cụ thể
Thực hiện và Giám sát công việc bộ phận Bếp theo đúng theo quy chuẩn
Tuân thủ theo sự điều động, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý hoặc Ban điều hành

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Có kiến thức về ẩm thực Lẩu Đài Loan
Nắm vững nghiệp vụ Bếp, Kỹ năng chế biến đồ tốt
Có kiến thức ngành dịch vụ nhà hàng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý tốt, đào tạo khích lệ nhân viên
Kỹ năng báo cáo, thống kê

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG - Golden Gate Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: thỏa thuận theo năng lực, lương cứng từ 8-12 triệu
Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định (bảo hiểm, thưởng lễ tết, thưởng doanh thu, lương tháng 13, 14...)
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến tại chuỗi nhà hàng có quy mô Top đầu thị trường hiện nay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG - Golden Gate

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG - Golden Gate

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG - Golden Gate

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 60, phố Giang Văn Minh - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

