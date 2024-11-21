Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH STK làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô C, đường số 2 KCN Đồng An, Thuận An, Thuận An

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Phiên dịch các tài liệu, hợp đồng, hồ sơ 2 chiều: Việt sang Nhật, Nhật sang Việt.

Phiên dịch trong các cuộc họp, làm báo cáo, dịch tài liệu, email.

Phiên dịch cho các chuyên gia người Nhật và người Việt.

Các yêu cầu khác theo chỉ thị của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng lực tiếng Nhật có chứng chỉ JLPT N2 trở lên hoặc tương đương. (Nếu mới đạt trình độ tiếng Nhật N3 thì phải có kỹ năng giao tiếp tốt).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình,có kỹ năng quản lý và giải quyết vấn...

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH STK Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ, BHTN 24h

Được nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật lao động

Được thưởng, tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc

Du lịch, Hiếu, Hỷ, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin