Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH STK làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH STK
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô C, đường số 2 KCN Đồng An, Thuận An, Thuận An
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Phiên dịch các tài liệu, hợp đồng, hồ sơ 2 chiều: Việt sang Nhật, Nhật sang Việt.
Phiên dịch trong các cuộc họp, làm báo cáo, dịch tài liệu, email.
Phiên dịch cho các chuyên gia người Nhật và người Việt.
Các yêu cầu khác theo chỉ thị của cấp trên.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng lực tiếng Nhật có chứng chỉ JLPT N2 trở lên hoặc tương đương. (Nếu mới đạt trình độ tiếng Nhật N3 thì phải có kỹ năng giao tiếp tốt).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình,có kỹ năng quản lý và giải quyết vấn...
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình,có kỹ năng quản lý và giải quyết vấn...
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH STK Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ, BHTN 24h
Được nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật lao động
Được thưởng, tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc
Du lịch, Hiếu, Hỷ, sinh nhật...
Được nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật lao động
Được thưởng, tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc
Du lịch, Hiếu, Hỷ, sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
