Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
- Bình Dương: KCN Sóng Thần II, Dĩ An
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
- Dịch thuật các báo cáo tài liệu sang tiếng Trung hoặc từ tiếng Trung về tiếng Việt để phục vụ công việc của doanh nghiệp.
- Phiên dịch để giải quyết các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ Trung Quốc trong các hoạt động của các bộ phận khác.
- Đi công tác Trung Quốc cùng Ban Giám đốc.
- Quản lý hồ sơ, tài liệu phiên dịch.
- Lập báo cáo công việc ...
- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Trung 4 kỹ năng
- Năng động, có khả năng học hỏi nhanh và kỹ năng tương tác tốt
- Thận trọng, khéo léo và có khả năng đảm bảo tính bảo mật đối với nội dung phiên dịch
- Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel,...
- Ứng viên am hiểu kiến thức về ngành Nhựa là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định
Nghỉ phép năm
