Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN Sóng Thần II, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dịch thuật các báo cáo tài liệu sang tiếng Trung hoặc từ tiếng Trung về tiếng Việt để phục vụ công việc của doanh nghiệp.

- Phiên dịch để giải quyết các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ Trung Quốc trong các hoạt động của các bộ phận khác.

- Đi công tác Trung Quốc cùng Ban Giám đốc.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu phiên dịch.

- Lập báo cáo công việc ...

- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 22 đến 28

- Tiếng Trung 4 kỹ năng

- Năng động, có khả năng học hỏi nhanh và kỹ năng tương tác tốt

- Thận trọng, khéo léo và có khả năng đảm bảo tính bảo mật đối với nội dung phiên dịch

- Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel,...

- Ứng viên am hiểu kiến thức về ngành Nhựa là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13.

Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin