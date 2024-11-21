Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA
- Bình Dương: Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Phiên dịch tài liệu và hội thoại: Dịch chính xác và trôi chảy các tài liệu, hợp đồng và cuộc hội thoại từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
- Giao tiếp: Tham gia vào các cuộc họp, hội thảo và làm cầu nối ngôn ngữ giữa các đối tác, khách hàng và đồng nghiệp.
- Đảm bảo tính chính xác: Giữ nguyên ý nghĩa của tài liệu và thông tin được truyền đạt.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Hoạt ngôn, vui vẻ, tự tin.
3. Yêu thích kinh doanh, yêu thích kết nối phát triển các mối quan hệ mới.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA Thì Được Hưởng Những Gì
2. Chế độ BHXH theo quy định của Pháp luật.
3. Hỗ trợ chi phí đi lại, tiếp khách, ăn trưa theo chính sách chung của Công ty
4. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
