Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Phiên dịch tài liệu và hội thoại: Dịch chính xác và trôi chảy các tài liệu, hợp đồng và cuộc hội thoại từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

- Giao tiếp: Tham gia vào các cuộc họp, hội thảo và làm cầu nối ngôn ngữ giữa các đối tác, khách hàng và đồng nghiệp.

- Đảm bảo tính chính xác: Giữ nguyên ý nghĩa của tài liệu và thông tin được truyền đạt.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Sử dụng tiếng Trung thành thạo ( Ưu tiên mảng xây dựng)

2. Hoạt ngôn, vui vẻ, tự tin.

3. Yêu thích kinh doanh, yêu thích kết nối phát triển các mối quan hệ mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cơ bản: 8.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng.

2. Chế độ BHXH theo quy định của Pháp luật.

3. Hỗ trợ chi phí đi lại, tiếp khách, ăn trưa theo chính sách chung của Công ty

4. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA

