Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Phiên dịch tài liệu và hội thoại: Dịch chính xác và trôi chảy các tài liệu, hợp đồng và cuộc hội thoại từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
- Phiên dịch tài liệu và hội thoại:
- Giao tiếp: Tham gia vào các cuộc họp, hội thảo và làm cầu nối ngôn ngữ giữa các đối tác, khách hàng và đồng nghiệp.
- Giao tiếp:
- Đảm bảo tính chính xác: Giữ nguyên ý nghĩa của tài liệu và thông tin được truyền đạt.
- Đảm bảo tính chính xác:

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Sử dụng tiếng Trung thành thạo ( Ưu tiên mảng xây dựng)
2. Hoạt ngôn, vui vẻ, tự tin.
3. Yêu thích kinh doanh, yêu thích kết nối phát triển các mối quan hệ mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cơ bản: 8.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng.
2. Chế độ BHXH theo quy định của Pháp luật.
3. Hỗ trợ chi phí đi lại, tiếp khách, ăn trưa theo chính sách chung của Công ty
4. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA

CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 24, Đường D3, KDC Phú Mỹ Hiệp, Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

