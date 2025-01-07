Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MTV MISSIONS STAGES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 600 USD

Bạn sẽ trở thành cầu nối ngôn ngữ và văn hóa giữa các thực tập sinh Pháp ngữ và đội ngũ y bác sĩ hàng đầu tại các bệnh viện lớn ở Đồng Nai.

Công việc chính:

• Hỗ trợ thực tập sinh: Hướng dẫn và theo sát đoàn thực tập sinh Pháp tại các bệnh viện (BV Nhi Đồng Đồng Nai, BV Đa Khoa Đồng Nai, BV Đa Khoa Thống Nhất).

• Phiên dịch chuyên môn: Dịch trực tiếp giữa thực tập sinh và đội ngũ y bác sĩ về các kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân, giải đáp thắc mắc và ghi nhận phản hồi.

• Điều phối và báo cáo: Liên hệ các khoa bệnh viện để tổ chức lịch thực tập, theo dõi giờ giấc, sĩ số và gửi báo cáo chi tiết đến HR công ty.

• Hỗ trợ đón tiếp: Đón thực tập sinh tại sân bay và đưa về nơi ở (khi cần).

