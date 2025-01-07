Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MTV MISSIONS STAGES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH MTV MISSIONS STAGES VIỆT NAM
- Đồng Nai: Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 500 - 600 USD
Bạn sẽ trở thành cầu nối ngôn ngữ và văn hóa giữa các thực tập sinh Pháp ngữ và đội ngũ y bác sĩ hàng đầu tại các bệnh viện lớn ở Đồng Nai.
Công việc chính:
• Hỗ trợ thực tập sinh: Hướng dẫn và theo sát đoàn thực tập sinh Pháp tại các bệnh viện (BV Nhi Đồng Đồng Nai, BV Đa Khoa Đồng Nai, BV Đa Khoa Thống Nhất).
• Hỗ trợ thực tập sinh:
• Phiên dịch chuyên môn: Dịch trực tiếp giữa thực tập sinh và đội ngũ y bác sĩ về các kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân, giải đáp thắc mắc và ghi nhận phản hồi.
• Phiên dịch chuyên môn:
• Điều phối và báo cáo: Liên hệ các khoa bệnh viện để tổ chức lịch thực tập, theo dõi giờ giấc, sĩ số và gửi báo cáo chi tiết đến HR công ty.
• Điều phối và báo cáo:
• Hỗ trợ đón tiếp: Đón thực tập sinh tại sân bay và đưa về nơi ở (khi cần).
• Hỗ trợ đón tiếp:
Với Mức Lương 500 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
o Tốt nghiệp Đại học liên quan đến tiếng Pháp hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH MTV MISSIONS STAGES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MISSIONS STAGES VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI