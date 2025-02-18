Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn First International Logistics Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch, đặt chỗ với hãng vận chuyển.

- Quản lý hồ sơ xuất, nhập.

- Giải quyết vấn đề.

- Giao tiếp và phối hợp với hãng tàu, khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc:

- Biết tiếng Trung - Anh. (Nghe-Nói- Đọc-Viết)

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình trong công việc.

Phúc lợi:

- Được cấp laptop khi làm việc.

- Chế độ phúc lợi theo quy định.

- Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00, Thứ 2 - Thứ 6

- Địa điểm làm việc: 49 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Phúc Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

