Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn First International Logistics Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại First International Logistics Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 49 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
- Lập kế hoạch, đặt chỗ với hãng vận chuyển.
- Quản lý hồ sơ xuất, nhập.
- Giải quyết vấn đề.
- Giao tiếp và phối hợp với hãng tàu, khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc:
- Biết tiếng Trung - Anh. (Nghe-Nói- Đọc-Viết)
Biết tiếng Trung - Anh. (Nghe-Nói- Đọc-Viết)
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình trong công việc.
Phúc lợi:
- Được cấp laptop khi làm việc.
- Chế độ phúc lợi theo quy định.
- Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00, Thứ 2 - Thứ 6
- Địa điểm làm việc: 49 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Tại First International Logistics Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
