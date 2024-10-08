Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 50 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Biên tập, soạn thảo và viết bài PR, bài quảng cáo trên website, Facebook và các mạng xã hội khác cho chương trình, sự kiện theo kế hoạch của Công ty, bảo đảm thông tin chính xác, nội dung viết mang tính tư vấn cho người dùng. Xây dựng nội dung cho các ấn phẩm truyền thông cho sản phẩm của Công ty. Sáng tạo nội dung trên website, fanpage, các kênh mạng XH khác Lên ý tưởng về đề tài và chuẩn bị các nội dung chuẩn SEO dựa trên từ khóa Phối hợp với Content Marketer để chuẩn bị các nội dung theo từng campaign. Hỗ trợ phụ trách đội ngũ CTV biên dịch và CTV viết nội dung (biên tập lại nội dung, đăng bài lên website) Phối hợp với bộ phận online để tối ưu website. Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng để phát triển chủ đề, nội dung mới phù hợp. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công việc định kỳ/đột xuất cho Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam và Nữ, từ 25 tuổi, Nam cao từ 1m65-1m72, nữ cao từ 1m58-1m65 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông hoặc các ngành liên quan đến viết bài, biên tập, kịch bản văn học,... Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 18 triệu - 25 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến. Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

