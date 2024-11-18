Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 26 Triệu

Mức lương 15 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án Blockchain trên các nền tảng EVM-compatible blockchains, Solana chain,...

Tham gia phát triển các dự án phát triển phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.

Đề xuất giải pháp, xu hướng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Phối hợp hiệu quả cùng nhóm thiết kế, đội ngũ lập trình để cho ra sản phẩm tốt nhất.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Yêu cầu bắt buộc

Blockchain: Có kinh nghiệm với Solidity, Web3, Ether.js, ...

Backend: Có kinh nghiệm với hệ thống Backend được viết bằng công nghệ Javascript (VueJS, ReactJS, Angular, NodeJS)

Chuyên môn về Database framework bằng cách sử dụng bất kỳ loại ORM nào

Có kinh nghiệm về vận hành / cấu trúc Cơ sở dữ liệu (SQL và noSQL), Storage, Analysis System, Load Balancing,...

Có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm quản lý version (Git, Github, Gitlab,...)

Làm việc với mô hình SCRUM / Agile

Tư duy sáng tạo, đam mê với việc phát triển Backend và hệ thống

Lợi thế nếu có

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

Kỹ năng DevOps là một điểm cộng.

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 26 Triệu VND (có thể thỏa thuận theo năng lực của ứng viên)

Nói KHÔNG với chậm lương, nợ lương.

Review lương 02 lần/năm.

Lương tháng 13, tháng lương 14 và các khoản bonus.

Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân,...

Hưởng 15 ngày phép/năm.

Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam.

Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc, ...).

Du lịch hè 1-2 lần/năm, trợ cấp team-building cá nhân định kỳ hàng quý.

Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty.

Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB...

Tham gia các khóa học thay đổi mindset từ Học viện Agile miễn phí.

Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00, nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật.

