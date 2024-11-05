Tuyển Software Engineer Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Viettel IDC Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tham gia các team Agile thiết kế, lập trình xây dựng các sản phẩm Cloud (CDN, Camera AI, Kubernetes...), hệ thống CRM, BOC... sử dụng ngôn ngữ lập trình như: Golang/Python/Java,...
2. Quản trị, nâng cấp, sửa lỗi các công cụ phần mềm đã lập trình và được phân công tiếp nhận
3. Thực hiện review code, tối ưu source, fix bug
4. Tham gia thiết kế CSDL, mô hình hệ thống CNTT trong Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT/chuyên ngành liên quan
2. Tiếng Anh cơ bản
3. Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm, lập trình an toàn
4. Biết sử dụng tối thiểu 01 loại ngôn ngữ lập trình Golang/Python/Java,...
5. Biết sử dụng, làm việc với ít nhất 1 hệ quản trị CSDL (My SQL, SQL Server, Oracle, Mongo, Maria)
Tại Viettel IDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel IDC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
