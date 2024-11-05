Tuyển Software Engineer Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham gia các team Agile thiết kế, lập trình xây dựng các sản phẩm Cloud (CDN, Camera AI, Kubernetes...), hệ thống CRM, BOC... sử dụng ngôn ngữ lập trình như: Golang/Python/Java,...

2. Quản trị, nâng cấp, sửa lỗi các công cụ phần mềm đã lập trình và được phân công tiếp nhận

3. Thực hiện review code, tối ưu source, fix bug

4. Tham gia thiết kế CSDL, mô hình hệ thống CNTT trong Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT/chuyên ngành liên quan

2. Tiếng Anh cơ bản

3. Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm, lập trình an toàn

4. Biết sử dụng tối thiểu 01 loại ngôn ngữ lập trình Golang/Python/Java,...

5. Biết sử dụng, làm việc với ít nhất 1 hệ quản trị CSDL (My SQL, SQL Server, Oracle, Mongo, Maria)

Tại Viettel IDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel IDC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin