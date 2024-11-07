Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 3 - 8 Triệu
Tham gia vào một nhóm phát triển sản phẩm theo quy trình Agile/Scrum, luôn thay đổi và học tập để xây dựng các sản phẩm tốt nhất mang lại giá trị cho người dùng.
Làm việc với PO, Tech Lead và các thành viên khác trong team để phát triển sản phẩm theo mô hình Agile Scrum.
Liên tục cải thiện chất lượng codebase, đảm bảo code clean và reusable với unit / functional tests
Thực hiện các công việc khác được phân công theo yêu cầu của tech lead.
Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp chuyên ngành (Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Phần mềm, ...).
Có thể làm việc fulltime
Có kinh nghiệm phát triển theo framework ReactJS hoặc NextJS là một lợi thế
Chăm chỉ, tỉ mỉ, ham học hỏi, hứng thú tìm hiểu các kỹ thuật mới.
Khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh.
Tư duy logic tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
UpBase Tech Stack
Infrastructure: Container, K8S
CI/CD: Docker, Github Action.
API: GraphQL
Frontend: ReactJS, ReactNative, NextJS
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 3.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng
Môi trường làm việc linh hoạt và tập trung tối ưu hóa dựa trên hiệu suất
Được làm những công việc chưa từng làm trước đó, được học và phát triển bản thân.
Quyền lợi khác:
Thưởng tháng lương 13.
Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH, teambuilding, company trip, event nội bộ.
Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê.
Được review tăng lương/level 6 tháng 1 lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
