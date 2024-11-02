Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH TDMK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập trình ứng dụng Web App (Front End / Back End) xử lý dữ liệu cho công đoạn QA/ QC / Sản xuất

- Nghiên cứu viết phần mềm điều khiển hệ thống thiết bị kiểm tra đo lường

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI / Deep Learning trong các công đoạn sản xuất của nhà máy

- Lập kế hoạch và triển khai dự án mới

- Báo cáo công việc hằng ngày với ban lãnh đạo công ty

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên nếu có

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Tự động hóa, Điều khiển tự động, etc.,

- Có kinh nghiệm sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình C, C#, JavaScript, Angular, NodeJs, etc.,

- Có tinh thần tự giác học hỏi, nghiêm túc trong công việc

- Tiếng Anh: Đọc hiểu, giao tiếp

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

- Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang thực tập tốt nghiệp sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH TDMK Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn theo thoả thuận.

- Thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo năng lực và đóng góp cho công ty.

- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, thăm quan du lịch hàng năm....

- Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TDMK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin