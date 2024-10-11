Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY TNHH GITS
Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Đến 40 Triệu
Tham gia các dự án của khách hàng Hàn Quốc
Communication trực tiếp với khách hàng Hàn Quốc
Thực hiện coding, unit test
Thực hiện report cho PM hoặc khách hàng
Có định hướng lên BrSE/PM tiếng Hàn
Tham gia các dự án của khách hàng Hàn Quốc
Communication trực tiếp với khách hàng Hàn Quốc
Thực hiện coding, unit test
Thực hiện report cho PM hoặc khách hàng
Có định hướng lên BrSE/PM tiếng Hàn
Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về Công nghệ thông tin, nắm và hiểu tốt về lập trình hướng đối tượng Ứng viên có kinh nghiệm với bất kỳ tech stack nào Đã từng sử dụng các tool để thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống quản trị thông tin Sử dụng thành thạo với một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL, ... và công nghệ ORM (JPA2, Hibernate) Biết sử dụng các công cụ như: Git, Maven, Eclipse, IntelliJ Có khả năng tư duy tốt, rõ ràng, mạch lạc Chủ động công việc, có kỹ năng làm việc nhóm Có khả năng đọc hiểu tài liệu và trao đổi với khách hàng bằng tiếng Hàn (có chứng chỉ Topik 5 trở lên)
Có kiến thức về Công nghệ thông tin, nắm và hiểu tốt về lập trình hướng đối tượng
Ứng viên có kinh nghiệm với bất kỳ tech stack nào
Đã từng sử dụng các tool để thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống quản trị thông tin
Sử dụng thành thạo với một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL, ... và công nghệ ORM (JPA2, Hibernate)
Biết sử dụng các công cụ như: Git, Maven, Eclipse, IntelliJ
Có khả năng tư duy tốt, rõ ràng, mạch lạc
Chủ động công việc, có kỹ năng làm việc nhóm
Có khả năng đọc hiểu tài liệu và trao đổi với khách hàng bằng tiếng Hàn (có chứng chỉ Topik 5 trở lên)
Có kiến thức về Công nghệ thông tin, nắm và hiểu tốt về lập trình hướng đối tượng
Ứng viên có kinh nghiệm với bất kỳ tech stack nào
Đã từng sử dụng các tool để thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống quản trị thông tin
Sử dụng thành thạo với một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL, ... và công nghệ ORM (JPA2, Hibernate)
Biết sử dụng các công cụ như: Git, Maven, Eclipse, IntelliJ
Có khả năng tư duy tốt, rõ ràng, mạch lạc
Chủ động công việc, có kỹ năng làm việc nhóm
Có khả năng đọc hiểu tài liệu và trao đổi với khách hàng bằng tiếng Hàn (có chứng chỉ Topik 5 trở lên)
Tại CÔNG TY TNHH GITS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: lên đến 40,000,000vnd/tháng; Có cơ hội định cư tại Hàn Quốc; Hưởng 13 tháng lương/năm đối (chưa tính các khoản thưởng khác trong quá trình làm việc như thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng theo doanh thu công ty); Hỗ trợ chi phí đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế. Các hoạt động team building hàng quý & company trip 1 lần/năm. Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật quy định; Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú (các clb bơi, yoga, kiếm đạo…) 4 lần/năm; Được tham gia lớp ngoại ngữ miễn phí tại Công ty; Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó; Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Thu nhập: lên đến 40,000,000vnd/tháng;
Có cơ hội định cư tại Hàn Quốc;
Hưởng 13 tháng lương/năm đối (chưa tính các khoản thưởng khác trong quá trình làm việc như thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng theo doanh thu công ty);
Hỗ trợ chi phí đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế.
Các hoạt động team building hàng quý & company trip 1 lần/năm.
Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật quy định;
Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú (các clb bơi, yoga, kiếm đạo…) 4 lần/năm;
Được tham gia lớp ngoại ngữ miễn phí tại Công ty;
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó;
Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Thu nhập: lên đến 40,000,000vnd/tháng;
Có cơ hội định cư tại Hàn Quốc;
Hưởng 13 tháng lương/năm đối (chưa tính các khoản thưởng khác trong quá trình làm việc như thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng theo doanh thu công ty);
Hỗ trợ chi phí đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế.
Các hoạt động team building hàng quý & company trip 1 lần/năm.
Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật quy định;
Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú (các clb bơi, yoga, kiếm đạo…) 4 lần/năm;
Được tham gia lớp ngoại ngữ miễn phí tại Công ty;
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó;
Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GITS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI