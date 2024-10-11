Tuyển Business Analyst Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu

Mức lương 12 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 22 Triệu

Nghiên cứu thị trường, người dùng và đối thủ cạnh tranh để đề xuất sản phẩm mới, tính năng mới hoặc cải tiến sản phẩm cũ (Chủ yếu là ứng dụng di động). Quản lý product roadmap & backlog: Xác định lộ trình phát triển và tối ưu cho các sản phẩm. Xác định yêu cầu: Trực tiếp làm việc, đảm bảo hoàn thiện các tài liệu liên quan đến phát triển sản phẩm như PRD, SRS, Mockup/wireframe, UI/UX design. Phối hợp với các bên liên quan (Marketing, Dev, QC, Data) để triển khai phát triển và tối ưu sản phẩm. Thu thập dữ liệu, giám sát và đánh giá chất lượng của sản phẩm sau khi ra mắt hoặc sau mỗi phiên bản tối ưu.

Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm BA có định hướng làm Product Owner Am hiểu quy trình phát triển phần mềm Có khả năng self-study, research, tổng hợp thông tin Có hiểu biết về các phương pháp phát triển sản phẩm. Nắm chắc về mô hình Agile là một lợi thế. Thành thạo excel là một lợi thế Hiểu về cách thức thực hiện A/B testing là một lợi thế.

Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia phát triển các sản phẩm mobile app cho thị trường quốc tế với hàng chục triệu MAU mỗi tháng Được tiếp cận với các phương pháp tối ưu, phát triển sản phẩm bài bản Môi trường thẳng thắn cực đoan - trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup. Mức lương cạnh tranh offer theo năng lực 12.000.000 VNĐ-22.000.000 VNĐ Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới. Cơ chế thưởng định kỳ 6 tháng 1 lần. Bổ nhiệm ngay khi có chiến công đặc biệt. Văn hóa làm việc GenZ: trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ - dám làm. Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team building, ăn uống cùng các thành viên trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.