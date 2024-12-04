Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Hoa Anh Đào, 33 Lưu Hữu Phước, Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

• Hỗ trợ PO trong việc khảo sát yêu cầu của khách hàng cho các sản phẩm của công ty.

• Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả, trường hợp sử dụng (usecase);

• Thiết kế giao diện mẫu (prototype) liên quan đến nghiệp vụ của phần mềm.

• Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình;

• Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng;

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Tin Kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý,…

• Có hiểu biết về CNTT là 1 lợi thế.

• Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương tối thiểu 6 tháng – 1 năm

• Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhóm nội bộ và khách hàng bên ngoài để thu thập và trao đổi các yêu cầu nghiệp vụ/chức năng;

• Có khả năng phân tích yêu cầu và viết các tài liệu đặc tả yêu cầu;

• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc các dự án của Khối Nhà nước.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập cạnh tranh theo năng lực. Thưởng dự án, thưởng lễ tết và các khoản thưởng khác...

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài (Sharing, kiến thức ngành công nghệ thông tin, chuyển đổi số....).

- Tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, ngày hội sinh nhật, Happy Hour, .... của công ty.

· Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty;

· Làm việc trong môi trường văn hóa chia sẻ, hợp tác, trẻ trung, năng động, và có cơ hội thăng tiến cao;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

