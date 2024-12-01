Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận và nghiên cứu yêu cầu đầu bài nghiệp vụ các dự án trong hệ thống Ngân hàng

Phối hợp với các nhóm liên quan (PM, Dev, Tester...) để đảm bảo tiến độ và chất lượng của công việc.

Đưa ra các giải pháp cho khách hàng về nghiệp vụ, giải pháp và tính năng.

Quản lý sự thay đổi của yêu cầu từ phía Khách hàng và trong dự án.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 06 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm Business Analyst trong lĩnh vực phần mềm

Có tư duy hệ thống, hiểu phương pháp triển khai phần mềm là một lợi thế;

Có kiến thức chuyên môn IT cơ bản (SQL, hệ thống, web, app), viết được tài liệu SRS

Có khả năng tương tác tốt với bộ phận nghiệp vụ để tiếp nhận và phân tích các yêu cầu, Tư duy phân tích và xử lý vấn đề.

Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trao đổi công việc và xử lý tình huống tốt

Ưu tiên tốt nghiệp trường Học viện Ngân hàng, hoặc kiến thức hoặc tham gia các dự án liên quan về ngân hàng, thanh toán, ví điện tử.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6; nghỉ thứ 7, CN

- Có mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực làm việc của bạn: 8.000.000- 12.000.000VNĐ Net/ tháng

- Thử việc 02 tháng nhận 100% lương net và đóng BH khi lên nhân viên chính thức

- Hỗ trợ chi phí khi onboard trong tháng 12/2024

- Cố định 13 tháng lương Net/ năm

- Được tham gia vào các dự án lớn của Ngân hàng, chứng khoán

- Có lộ trình phát triển, thăng tiến rõ ràng đánh giá theo level nhân sự từ member => key member => Teamlead

- Thưởng lễ tết...

- Quy đổi phép thành tiền/ cộng dồn phép

- Có cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ mới (AI, Location Tracking, Realtime...)

- Môi trường công bằng, đảm bảo mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của mình

- Được làm việc với những cá nhân xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm.

- Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

- Teambuilding 3 tháng 1 lần

- Bóng đá 2 trận/1 tuần

- Liên hoan ăn uống "triền miên"

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

- Chế độ du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

