Tuyển Business Analyst Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 41, tòa Keangnam Landmark 71, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ khách hàng theo yêu cầu phát triển của dự án, phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng.

- Thiết kế mô hình dữ liệu, tạo các mockups hay prototypes cho dự án.

- Soạn thảo và hoàn chỉnh tài liệu nghiệp vụ.

- Phối hợp khách hàng nghiệm thu hệ thống.

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ; đề xuất phát triển các tính năng mới; lập kế hoạch để triển khai các tính năng mới.

- Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp và ứng dụng công nghệ vào dự án.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Toán - Tin...

- Tiếng Anh tương đương 550 TOEIC trở lên

2. Kiến thức chuyên môn

- Khả năng phân tích, tư duy logic tốt.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Business Analyst hoặc vị trí tương đương

- Có kiến thức và kinh ngiệm phát triển phần mềm theo mô hình Agile, định hướng và thiết kế dựa trên đặc trưng, yêu cầu chức năng, hiệu suất, và trải nghiệm của người dùng

- Ưu tiên các ứng viên có các yếu tố sau:

+ Có kiến thức chuyên sâu về phân tích trải nghiệm khách hàng

+ Có kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế hệ thống

Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh

- Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt, không có phạt

- Package thu nhập hấp dẫn, thưởng thành tích hàng tháng, quý, năm

- 15 ngày phép/năm bao gồm 12 ngày phép theo Luật Lao động và 3 ngày phép nghỉ dưỡng nguyên lương

- Văn phòng hạng A, tầng cao view thoáng, ngắm trọn thành phố, luồng thang máy riêng

- Các câu lạc bộ công ty: Bóng bàn, Bóng đá, Pes, Bi-a, AOE, v.v.

- Tận hưởng nhiều sự kiện của công ty, từ thi đấu thể thao, tiệc sinh nhật hàng tháng, xây dựng đội ngũ hàng quý đến tiệc năm mới, chuyến đi công ty, v.v.

- Góc sách miễn phí với những cuốn sách chọn lọc

- Miễn phí cà phê, trà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin