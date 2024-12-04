Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Thu thập và phát triển yêu cầu từ bộ phận kinh doanh và các bên liên quan.

Phân tích các yêu cầu hoặc khái niệm và đề xuất các giải pháp khả thi mang lại giá trị cao cho doanh nghiệp và người dùng cuối.

Xây dựng, mô tả/đặc tả chức năng, nghiệp vụ, mockup, prototype cho các sản phẩm/dịch vụ.

Đưa ra khuyến nghị sáng tạo để mở rộng chiến lược và tầm nhìn sản phẩm.

Xác định phạm vi và ưu tiên các hoạt động phát triển dựa trên hệ thống, các nguồn lực sẵn có, mục tiêu kinh doanh và tác động của người dùng cuối.

Phối hợp chặt chẽ với nhóm phát triển (lập trình, QA, thiết kế) và các bên liên quan trong quy trình Agile và đảm bảo các tính năng đang được triển khai để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Thực hiện User Acceptance Test, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Theo dõi và giám sát hiệu quả của sản phẩm và điều chỉnh.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong công tác phân tích nghiệp vụ;

Có kinh nghiệm phát triển sản phẩm theo hướng Data Driven.

Tư duy hướng nghiệp vụ, trải nghiệm người dùng, Growth Hacking.

Tư duy logic tốt, có khả năng thiết kế API, Database;

Kỹ năng mô tả bằng BPMN, Use-Case, Prototype;

Kinh nghiệm/ khả năng làm UI/UX là một lợi thế;

Có kinh nghiệm làm việc với các dự án theo quy trình Agile/Scrum;

Quyết liệt, tập trung làm rõ các yêu cầu không tường minh;

Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm trong các công ty Fintech, Blockchain, Bank...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP.

Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin