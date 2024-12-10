Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tiếp nhận các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ đối với các sản phẩm Fintech;

Thực hiện nghiệp vụ phân tích, làm rõ yêu cầu và thống nhất với các bên liên quan;

Xây dựng các tài liệu phân tích, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ;

Tham gia, giám sát quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu đã đặt ra;

Quản lý các nội dung điều chỉnh của sản phẩm, phân tích mức độ ảnh hưởng của các điều chỉnh đối với tổng thể hệ thống.

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong công tác phân tích nghiệp vụ;

Từng tham gia phân tích/ xây dựng quy trình/ kinh doanh sản phẩm của các công ty tài chính, cổng thanh toán/ví, ngân hàng là một lợi thế;

Tư duy logic tốt, có khả năng thiết kế API, Database

Kỹ năng mô tả bằng BPMN, Use-Case, Prototype;

Kinh nghiệm/ khả năng làm UI/UX là một lợi thế;

Có kinh nghiệm làm việc với các dự án theo quy trình Agile/Scrum;

Khả năng giao tiếp tốt, viết tài liệu, truyền đạt tốt;

Quyết liệt, tập trung làm rõ các yêu cầu không tường minh;

Ưu tiên ứng viên có tiếng anh giao tiếp thành thạo.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm upto 30M

Môi trường trẻ, năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Được đào tạo về kỹ năng công nghệ, các kỹ năng mềm, các kỹ năng quản lý dự án,...

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe VBI.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) và công ty (nghỉ mát, team building, sinh nhật,...)

Được tham gia vào các nhóm, câu lạc bộ bóng đá, game của công ty.

