Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 27 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà KeangNam Landmark 72 - Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 27 Triệu

Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ khách hàng theo yêu cầu phát triển của dự án, phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng

Thiết kế mô hình dữ liệu, tạo các mockups hay prototypes cho dự án

Soạn thảo và hoàn chỉnh tài liệu nghiệp vụ

Giúp kết nối truyền đạt ý tưởng, yêu cầu đến team Dev một cách rõ ràng

Đảm bảo tiến trình, hiệu quả các hạng mục Product Backlog

Phối hợp với khách hàng nghiệm thu hệ thống

Nghiên cứu thị trường, đối thủ; đề xuất phát triển các tính năng mới; lập kế hoạch để triển khai các tính năng mới

Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp và ứng dụng công nghệ vào dự án

Làm việc theo mô hình Agile - Scrum.

Với Mức Lương Đến 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy, chuyên ngành CNTT hoặc các ngành có liên quan (không nhận trái ngành)

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế về Business Analyst

Có kiến thức và kinh nghiệm phát triển phần mềm theo mô hình Agile

Có tư duy logic rõ ràng, mạch lạc

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin

Ưu tiên các ứng viên có các yếu tố sau:

Có kiến thức chuyên sâu về phân tích trải nghiệm khách hàng

Có kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế hệ thống

Am hiểu, có kinh nghiệm thực tế với các dự án chạy theo mô hình Agile/Scrum.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh: upto 27M gross (Offer phù hợp theo đánh giá năng lực và expect)

27M gross

Trang phục thoải mái theo phong cách yêu thích của bạn.

Được hưởng Full lương, full chế độ ngay từ ngày đầu Onboarding

“NMS care” bảo hiểm dành riêng cho nhân viên NMS: chính sách bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt (áp dụng cho nhân viên có thâm niên từ 8 tháng trở lên)

“NMS care” bảo hiểm dành riêng cho nhân viên NMS:

Nghỉ mát, du lịch tránh nắng ngày hè – gắn kết nhân viên: Theo chính sách của công ty (vào tháng 5-6 hàng năm)

Lương tháng 13, thưởng Lễ, tết, sinh nhật nhân viên.

Môi trường làm việc cởi mở năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Văn phòng xanh, không gian mở, hiện đại tiêu chuẩn quốc tế.

Được tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm và triển khai chuyên nghiệp

Có cơ hội được xét nâng lương hàng năm, tuỳ vào kết quả công việc

Có cơ hội được thử sức ở lĩnh vực chuyên sâu, sản phẩm cạnh tranh toàn cầu góp phần thay đổi xã hội

Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

