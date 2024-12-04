Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 26 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
22 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vincom Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 22 - 26 Triệu

− Tham gia triển khai xây dựng giải pháp cho Dự án báo cáo Ngân hàng nhà nước
− Tham gia khảo sát, trao đổi với nghiệp vụ làm rõ yêu cầu và thống nhất với các bên liên quan về các yêu cầu phát triển trong dự án.
− Xây dựng các tài liệu phân tích, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ.
− Thiết kế xây dựng giải pháp đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
− Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để xây dựng tính năng của các sản phẩm, dịch vụ
− Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dịch vụ
− Nghiên cứu, theo dõi, đánh giá hành vi và trải nghiệm người dùng về sản phẩm; nhận biết sự thay đổi để có nâng cấp, cải tiến kịp thời.
− Tham gia giám sát quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống CNTT đá

Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí BA
− Ưu tiên Có kinh nghiệm dự án ngân hàng, data, T24
− Nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tiếp nhận và xử lý thông tin tốt
− Có khả năng nắm bắt sản phẩm/hệ thống nhanh và kỹ năng viết đặc tả yêu cầu sản phẩm, dịch vụ, hệ thống tốt
− Có kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm, các phương pháp, công cụ test, kỹ thuật test; log bug và lên kế hoạch cho các giai đoạn test

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20-25M Gross
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 và CN
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13
Tổ chức sinh nhật cho nhân viên
Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm
Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm
Nghỉ phép: 1ng/ tháng
Review lương: 2 lần/ năm
2 lần/ năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

