Tuyển Business Analyst GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 33 Triệu

GMO-Z.com RUNSYSTEM
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
GMO-Z.com RUNSYSTEM

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại GMO-Z.com RUNSYSTEM

Mức lương
Đến 33 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 16, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 33 Triệu

Lập kế hoạch khảo sát, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng
Hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ, phát triển chi tiết và mô hình hoá các yêu cầu.
Tương tác với các bên liên quan, bám sát yêu cầu, sự thay đổi, mục tiêu và mong muốn của các bên. Xác định được trước các vấn đề, tình huống có thể gặp phải khi xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm, trao đổi rõ với các bên phương án tối ưu.
Xây dựng và đề xuất các giải pháp phần mềm, đề xuất giải pháp và đàm phán với khách hàng.
Xây dựng tài liệu thiết kế dựa vào các yêu cầu của các bên liên quan.
Phối hợp với các nhóm phát triển, phiên dịch viên, kỹ sư cầu nối trong suốt quá trình xây dựng và phát triển giải pháp phần mềm.
Báo cáo kết quả công việc với quản lý, các bên liên quan khi cần thiết.
Nắm bắt các thông tin, thực trạng của dự án, chủ động giải quyết các vấn đề gặp phải của dự án.
Xây dựng tài liệu, thực hiện hướng dẫn sử dụng, xây dựng tài liệu chuyển giao cho người dùng cuối.

Với Mức Lương Đến 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học/ Hệ thống thông tin/ Ngân hàng/ Kinh tế/ Tài chính (Có chứng chỉ BA quốc tế (CCBA, CBAP, .v.v) là một lợi thế.
Có kiến thức về một nghiệp vụ cụ thể là lợi thế.(Ecommerce, Travel and Hospitality,Customer Service,Healthcare...)
Hệ thống cổng thanh toán (VNPay, OnePay, Napas, .v.v)
Hệ thống hóa đơn điện tử, chữ ký số
Hệ thống kho dữ liệu tập trung (Data Warehouse)...
Có khả năng thiết kế giải pháp, trao đổi thông tin và tư vấn giải pháp với yêu cầu của khách hàng.
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với khách hàng. Có chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế.
Kỹ năng:
Tư duy nhanh, nắm bắt được các thông tin từ các bên liên quan một cách mạch lạc, rõ ràng.
Chủ động, tích cực trong công việc.
Kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề.
Kỹ năng viết tài liệu, mô hình và tổng quát hóa các vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

Tại GMO-Z.com RUNSYSTEM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: upto 33 triệu, 13 tháng lương/ năm
Phụ cấp ăn trưa 730.000 VNĐ, phụ cấp đi lại 200.000 VND (với nhân viên nhà cách công ty > 10km); phụ cấp team-building,...
Phúc lợi: Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, tặng quà nhân dịp sinh nhật, kết hôn, lễ tết, thăm hỏi...
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ phép năm và nghỉ lễ, Tết khác theo quy định.
Cơ hội được đào tạo và hỗ trợ chi phí học/thi chứng chỉ chuyên môn/ngoại ngữ.
Cơ hội đi công tác nước ngoài.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GMO-Z.com RUNSYSTEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GMO-Z.com RUNSYSTEM

GMO-Z.com RUNSYSTEM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 - Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

